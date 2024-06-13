Движение трамваев и троллейбусов в Барнауле временно изменили из-за аварии
На месте уже работает аварийная служба
13 июня 2024, 15:45, ИА Амител
В Барнауле из-за обрыва контактного провода в районе проспекта Ленина и ул. Северо-Западной временно изменили движение трамваев и троллейбусов. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Движение трамваев организовано следующим образом:
маршрут № 1: Докучаево – Попова – Космонавтов – Малахова – Челюскинцев – Анатолия – пл. Свободы, обратно в том же направлении;
маршрут № 3: Пивзавод – Власихинская – Малахова – А. Петрова – С. Армии – Депо № 1 (проспект Коммунаров), обратно в том же направлении;
маршрут № 7: Депо № 3 – Власихинская – Попова – А. Петрова – Челюскинцев – Анатолия – Змеиногорский тракт – Кордон, обратно в том же направлении;
маршрут № 9: Докучаево – Попова – А. Петрова – Малахова – Поток, обратно в том же направлении;
маршрут № 10: Докучаево – Попова – Власихинская – Малахова – Поток, обратно в том же направлении.
Движение троллейбусов организовано следующим образом:
маршрут № 1: Стадион – далее по маршруту до Шинного завода, обратно в том же направлении.
На месте работает аварийная служба.
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