Движение трамваев остановилось на улице Челюскинцев в Барнауле

На путях столкнулись автомобили

09 сентября 2023, 08:30, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле утром 9 сентября остановилось движение трамваев на улице Челюскинцев.

Как сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", возле магазина "Пятерочка" (ТОЦ "Капитал") на путях случилось ДТП с участием легковушек.

"Трамваи стоят в обе стороны", – рассказал свидетель.

По данным 2ГИС, на момент публикации заметки интенсивность пробок оценивается в 1 балл из 10 – дороги полностью свободны.