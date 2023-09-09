Движение трамваев остановилось на улице Челюскинцев в Барнауле
На путях столкнулись автомобили
09 сентября 2023, 08:30, ИА Амител
Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле утром 9 сентября остановилось движение трамваев на улице Челюскинцев.
Как сообщил очевидец телеграм-каналу "Инцидент Барнаул", возле магазина "Пятерочка" (ТОЦ "Капитал") на путях случилось ДТП с участием легковушек.
"Трамваи стоят в обе стороны", – рассказал свидетель.
По данным 2ГИС, на момент публикации заметки интенсивность пробок оценивается в 1 балл из 10 – дороги полностью свободны.
09:17:04 09-09-2023
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