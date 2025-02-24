Движение транспорта ограничат на алтайской трассе из-за воинских колонн

Проезд для гражданского транспорта будет закрыт с 19:40 до 22:40 часов 24 февраля

24 февраля 2025, 16:15, ИА Амител

Дорожный знак "Стоп" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае ограничат движение транспорта на участке региональной дороги. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции.

24 февраля с 19:40 до 22:40 воинские колонны перекроют проезд для гражданского транспорта по следующему маршруту:

поселок Лесной – село Бобровка – село Рассказиха.

"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", – подчеркнули в ведомстве.

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.