Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП
Телеграм-каналы сообщают о погибших
17 июля 2023, 09:15, ИА Амител
На Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, движение по нему остановили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", – написал он в телеграме.
По данным Baza, у моста обрушился один пролет. Минимум двое человек погибли, еще один пострадал.
Shot пишет, что к месту ЧП пытаются проехать скорые. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать атака ВСУ около 4 часов утра.
8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, обрушились два пролета. Движение по восстановленной автомобильной части открыли в декабре.
С 1 июля перед Крымским мостом регулярно образовывались пробки из-за туристического сезона и досмотра авто.
09:37:49 17-07-2023
И что до сих пор не знают, почему обрушился пролет.
09:51:38 17-07-2023
Данный факт вновь вызовет очередную озабоченность МИДа, и не больше.
09:58:01 17-07-2023
нас это не касается
11:20:19 17-07-2023
Чё переживать то ? Всё идёт по плану.