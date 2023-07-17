Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено из-за ЧП

Телеграм-каналы сообщают о погибших

17 июля 2023, 09:15, ИА Амител

Кадр: Shot

На Крымском мосту произошло ЧП в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края, движение по нему остановили, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"На Крымском мосту остановлено движение: произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Работают правоохранительные органы и все ответственные службы", – написал он в телеграме.

По данным Baza, у моста обрушился один пролет. Минимум двое человек погибли, еще один пострадал.

Shot пишет, что к месту ЧП пытаются проехать скорые. По предварительным данным, причиной инцидента могла стать атака ВСУ около 4 часов утра.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, обрушились два пролета. Движение по восстановленной автомобильной части открыли в декабре.

С 1 июля перед Крымским мостом регулярно образовывались пробки из-за туристического сезона и досмотра авто.