Движение транспорта временно ограничат на трассах Алтайского края

Меры связаны с движением военных колонн

24 декабря 2024, 07:45, ИА Амител

Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087

На трассах Алтайского края временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Такие меры связаны с движением военных колонн. Ограничения будут действовать на следующих дорожных участках:

24 декабря с 17:10 до 20:10 – по маршруту село Б. Ключи – Чуйский тракт – село Фирсово – село Бобровка;

25 декабря с 15:00 до 17:00 – на Чуйском тракте в районе села Озерки;

26 декабря с 10:00 до 12:00 – по маршруту поселок Лесной – село Бобровка;

27 декабря с 10:00 до 13:00 – по маршруту поселок Лесной – село Фирсово – Чуйский тракт – село Б. Ключи.

"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", – предупредили в ведомстве.

Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.