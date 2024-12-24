Движение транспорта временно ограничат на трассах Алтайского края
Меры связаны с движением военных колонн
24 декабря 2024, 07:45, ИА Амител
Знак "Стоп" / Фото: pxhere.com/ru/photo/743087
На трассах Алтайского края временно ограничат движение транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Такие меры связаны с движением военных колонн. Ограничения будут действовать на следующих дорожных участках:
- 24 декабря с 17:10 до 20:10 – по маршруту село Б. Ключи – Чуйский тракт – село Фирсово – село Бобровка;
- 25 декабря с 15:00 до 17:00 – на Чуйском тракте в районе села Озерки;
- 26 декабря с 10:00 до 12:00 – по маршруту поселок Лесной – село Бобровка;
- 27 декабря с 10:00 до 13:00 – по маршруту поселок Лесной – село Фирсово – Чуйский тракт – село Б. Ключи.
"Госавтоинспекция Алтайского края призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке", – предупредили в ведомстве.
Маршрут и время сопровождения могут быть изменены.
Комментарии 0