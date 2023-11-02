Двое алтайских шахматистов взяли бронзу на первенстве Сибири среди детей и подростков

Соревнования проходят в Кемерове

02 ноября 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула

Шахматисты Артем Мещеряков из Барнаула и Елизавета Кашперова из Белокурихи стали бронзовыми призерами первенства Сибири, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Алтайского края.

Соревнования в эти дни проходят в Кемерове. В них участвуют спортсмены до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. По итогам первенства по быстрым шахматам две награды отправились в Алтайский край.

"Барнаулец Артем Мещеряков стал бронзовым призером среди юношей до 17 лет (всего в турнире играло 43 шахматиста), а Елизавета Кашперова из Белокурихи заняла третье место среди девочек до 13 лет", – говорится в сообщении.

Сейчас в Кемерове проходит первенство Сибири по классическим шахматам. По его итогам определятся участники первенства России.