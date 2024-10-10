Двое алтайских военных получили звания Героев России
Зикратьев и Молчанов совершили настоящий подвиг на передовой спецоперации
10 октября 2024, 07:35, ИА Амител
Виталий Зикратьев и Константин Молчанов / Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко
Двое жителей Алтайского края стали Героями России. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, высшей награды, "Золотой Звезды", удостоились Виталий Владимирович Зикратьев и Константин Андреевич Молчанов.
"Таким образом отмечают лишь тех немногих военнослужащих, которые достигли выдающихся успехов, проявили героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач", – напомнил губернатор.
Томенко отметил, что Зикратьев и Молчанов совершили настоящий подвиг на передовой спецоперации. Они вступили в схватку с противником в сложнейших условиях и смогли одержать победу.
08:51:45 10-10-2024
ГЕРОИ!!! До слёз...
12:30:19 10-10-2024
Гордимся Вами воины и желаем Вам здоровья . мещанам не понять как это рискуя своей жизнью защищать Родину.
23:45:51 10-10-2024
Кто минус ставит знает кто он есть.Люди правы:ГЕРОИ!!! До слёз...,Гордимся Вами воины и желаем Вам здоровья . мещанам не понять как это рискуя своей жизнью защищать Родину.