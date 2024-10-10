Двое алтайских военных получили звания Героев России

Зикратьев и Молчанов совершили настоящий подвиг на передовой спецоперации

10 октября 2024, 07:35, ИА Амител

Виталий Зикратьев и Константин Молчанов / Фото: Telegram-канал губернатора Виктора Томенко

Двое жителей Алтайского края стали Героями России. Как рассказал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, высшей награды, "Золотой Звезды", удостоились Виталий Владимирович Зикратьев и Константин Андреевич Молчанов.

"Таким образом отмечают лишь тех немногих военнослужащих, которые достигли выдающихся успехов, проявили героизм и самоотверженность при выполнении боевых задач", – напомнил губернатор.

Томенко отметил, что Зикратьев и Молчанов совершили настоящий подвиг на передовой спецоперации. Они вступили в схватку с противником в сложнейших условиях и смогли одержать победу.