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Двое детей получили серьезные травмы во время катания на горке в Бийске

Следователи и прокуратура начали разбирательство

28 января 2024, 19:20, ИА Амител

Ребенок катается на горке / pxhere.com
Ребенок катается на горке / pxhere.com

В Бийске двое детей пострадали во время катания на горке. Об этом рассказали в региональном СК.

"28 января 2024 года при катании на тюбингах со снежного склона в районе спортивного комплекса "Заря" в городе Бийске две девочки 5 и 9 лет врезались в дерево", – сказано в сообщении.

В результате происшествия дети получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и сотрясение мозга.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Проводится проверка. 

В прокуратуре отметили, что ранее на этой же горке травмы получили трое детей. Ведомство также проводит проверку.

Бийск Происшествия

Комментарии 6

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Гость

21:07:57 28-01-2024

спину сломать и быть парализованным с детства?! да нафиг такие прогулки. лучше вон пусть сидит и проектирует фаерволы касатик

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Гость

21:51:24 28-01-2024

Вот родителям и предъявляйте и лишайте родительских прав.

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Гость

01:22:07 29-01-2024

Сколько уже детей пострадало от этих тюбингов,родители не покупайте эту дрянь,это калечит ваших малышей.

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Элен без ребят

07:29:19 29-01-2024

Гость (01:22:07 29-01-2024) Сколько уже детей пострадало от этих тюбингов,родители не по... это калечит не только малышей, но и взрослых. почему не запретят продажу- непонятно.

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Элен без ребят

07:27:42 29-01-2024

причем тут горка, когда виной всему неуправляемые тюбинги? никогда не покупайте это детям и объясняйте, что кататься на них опасно для жизни! виноваты тупые родители в этом случае.

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Гость

09:44:35 29-01-2024

Элен без ребят (07:27:42 29-01-2024) причем тут горка, когда виной всему неуправляемые тюбинги? ... Виной - нерадивые/БЕСПЕЧНЫЕ родители!

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