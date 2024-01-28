Двое детей получили серьезные травмы во время катания на горке в Бийске

Следователи и прокуратура начали разбирательство

28 января 2024, 19:20, ИА Амител

Ребенок катается на горке / pxhere.com

В Бийске двое детей пострадали во время катания на горке. Об этом рассказали в региональном СК.

"28 января 2024 года при катании на тюбингах со снежного склона в районе спортивного комплекса "Заря" в городе Бийске две девочки 5 и 9 лет врезались в дерево", – сказано в сообщении.

В результате происшествия дети получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и сотрясение мозга.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Проводится проверка.

В прокуратуре отметили, что ранее на этой же горке травмы получили трое детей. Ведомство также проводит проверку.