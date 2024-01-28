Двое детей получили серьезные травмы во время катания на горке в Бийске
Следователи и прокуратура начали разбирательство
28 января 2024, 19:20, ИА Амител
Ребенок катается на горке / pxhere.com
В Бийске двое детей пострадали во время катания на горке. Об этом рассказали в региональном СК.
"28 января 2024 года при катании на тюбингах со снежного склона в районе спортивного комплекса "Заря" в городе Бийске две девочки 5 и 9 лет врезались в дерево", – сказано в сообщении.
В результате происшествия дети получили серьезные травмы, в том числе перелом позвоночника и сотрясение мозга.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Халатность". Проводится проверка.
В прокуратуре отметили, что ранее на этой же горке травмы получили трое детей. Ведомство также проводит проверку.
21:07:57 28-01-2024
спину сломать и быть парализованным с детства?! да нафиг такие прогулки. лучше вон пусть сидит и проектирует фаерволы касатик
21:51:24 28-01-2024
Вот родителям и предъявляйте и лишайте родительских прав.
01:22:07 29-01-2024
Сколько уже детей пострадало от этих тюбингов,родители не покупайте эту дрянь,это калечит ваших малышей.
07:29:19 29-01-2024
Гость (01:22:07 29-01-2024) Сколько уже детей пострадало от этих тюбингов,родители не по... это калечит не только малышей, но и взрослых. почему не запретят продажу- непонятно.
07:27:42 29-01-2024
причем тут горка, когда виной всему неуправляемые тюбинги? никогда не покупайте это детям и объясняйте, что кататься на них опасно для жизни! виноваты тупые родители в этом случае.
09:44:35 29-01-2024
Элен без ребят (07:27:42 29-01-2024) причем тут горка, когда виной всему неуправляемые тюбинги? ... Виной - нерадивые/БЕСПЕЧНЫЕ родители!