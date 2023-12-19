Двое мужчин избили участника СВО

Конфликт возник из-за замечания о парковке

19 декабря 2023, 11:30, ИА Амител

Биржевой переулок в Санкт-Петербурге / Фото: "Яндекс Карты"

В Петербурге 18 декабря двое хулиганов избили участника СВО за замечание.

Как сообщили в полиции, 40-летний мужчина шел по Биржевому переулку и увидел автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре.

"Рядом находились двое. Мужчина сделал им замечание, возникла словесная перепалка, переросшая в драку", – рассказали в ведомстве.

Избив пешехода, злоумышленники уехали, а потерпевший вызвал полицию. Через несколько минут подозреваемых задержали – ими оказались два местных жителя 31 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.