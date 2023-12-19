Двое мужчин избили участника СВО
Конфликт возник из-за замечания о парковке
19 декабря 2023, 11:30, ИА Амител
Биржевой переулок в Санкт-Петербурге / Фото: "Яндекс Карты"
В Петербурге 18 декабря двое хулиганов избили участника СВО за замечание.
Как сообщили в полиции, 40-летний мужчина шел по Биржевому переулку и увидел автомобиль Lexus, который был частично припаркован на тротуаре.
"Рядом находились двое. Мужчина сделал им замечание, возникла словесная перепалка, переросшая в драку", – рассказали в ведомстве.
Избив пешехода, злоумышленники уехали, а потерпевший вызвал полицию. Через несколько минут подозреваемых задержали – ими оказались два местных жителя 31 и 33 лет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
11:32:40 19-12-2023
на лбу не написано кто такой -участник/не участник -причем здесь это? все равны! или кто-то равнее???
12:02:18 19-12-2023
тоже считаю, что тот факт, что он участник СВО совсем ни при чем, не приплетайте сюда это. За драку наказать, но не больше.
12:12:19 19-12-2023
горожанка (12:02:18 19-12-2023) тоже считаю, что тот факт, что он участник СВО совсем ни при... А вы бы тогда читать не стали. Ну что за новость - двое избили третьего?
12:11:08 19-12-2023
отправить боевиков на СВО!...
13:30:13 19-12-2023
Гость (12:11:08 19-12-2023) отправить боевиков на СВО!...... Вообще - да. Раз кулаками машут так охотно, значит хотят на войну!
12:11:47 19-12-2023
Завистливый у нас народ. Побывал на СВО, кровью купил машину, дали персональное парковочное место во дворе, так нет, сволочи режут резину, стекла бьют.
12:15:58 19-12-2023
То, что он участник возможно сыграло роль, что он не прошел мимо, не засцал сделать замечание. Большинство бы прошли, их двое, 31 и 33 года, без ствола вывезти трудно, нахрен надо рисковать, пусть менты разбираются. Кстати, им 31 и 33, а они не участники, хотя судя по драке не больные
13:12:49 19-12-2023
Гость (12:15:58 19-12-2023) То, что он участник возможно сыграло роль, что он не прошел ... Согласен.
12:35:41 19-12-2023
Думаю это нездешние.
21:30:07 19-12-2023
Сажать безбожно с отягчающим как преступление против лица выполнявшего государственные и общественные функции.