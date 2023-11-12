Двое парней собирали данные о технике на территории воинской части в Подмосковье

На молодых людей завели дело о подготовке диверсии

12 ноября 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Силовики в Подмосковье задержали двух молодых людей, которые собирали данные на территории воинской части. Об этом сообщает Baza.

Молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части, расположенной в Дмитровском районе 8 ноября и в качестве объекта для диверсии выбрали передвижные вышки комплексов С-300.

Правоохранители установили личности молодых людей и задержали. На них завели дело о подготовке диверсии.