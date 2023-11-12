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Двое парней собирали данные о технике на территории воинской части в Подмосковье

На молодых людей завели дело о подготовке диверсии

12 ноября 2023, 22:29, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Силовики в Подмосковье задержали двух молодых людей, которые собирали данные на территории воинской части. Об этом сообщает Baza.

Молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части, расположенной в Дмитровском районе 8 ноября и в качестве объекта для диверсии выбрали передвижные вышки комплексов С-300.

Правоохранители установили личности молодых людей и задержали. На них завели дело о подготовке диверсии.

Происшествия

Комментарии 6

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гость

07:02:42 13-11-2023

А что караульная служба в воинской части отсутствует как пережиток прошлого если двое гражданских смогли проникнуть на ее территорию

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Гость

07:12:44 13-11-2023

Молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части ---- почему до этого они были не в ней

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Гость

07:14:14 13-11-2023

по возрасту им прям туда и надо

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Гость

07:46:01 13-11-2023

За диверсию дают от 12-ти до 20-ти.

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Гость

08:28:15 13-11-2023

Роты охраны пропали вместе с армянами и азербиджанцами в армии РФ ?

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Гость

08:40:36 13-11-2023

На СВО чертей!

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