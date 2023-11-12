Двое парней собирали данные о технике на территории воинской части в Подмосковье
На молодых людей завели дело о подготовке диверсии
12 ноября 2023, 22:29, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Силовики в Подмосковье задержали двух молодых людей, которые собирали данные на территории воинской части. Об этом сообщает Baza.
Молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части, расположенной в Дмитровском районе 8 ноября и в качестве объекта для диверсии выбрали передвижные вышки комплексов С-300.
Правоохранители установили личности молодых людей и задержали. На них завели дело о подготовке диверсии.
07:02:42 13-11-2023
А что караульная служба в воинской части отсутствует как пережиток прошлого если двое гражданских смогли проникнуть на ее территорию
07:12:44 13-11-2023
Молодые люди 18 и 19 лет проникли на территорию воинской части ---- почему до этого они были не в ней
07:14:14 13-11-2023
по возрасту им прям туда и надо
07:46:01 13-11-2023
За диверсию дают от 12-ти до 20-ти.
08:28:15 13-11-2023
Роты охраны пропали вместе с армянами и азербиджанцами в армии РФ ?
08:40:36 13-11-2023
На СВО чертей!