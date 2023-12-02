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Двое подростков пропали в Алтайском крае. Обновлено

Их местонахождение неизвестно с 30 ноября

02 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В селе Тогул Тогульского района Алтайского края пропали двое подростков.

Как сообщает "ЛизаАлерт", местонахождение 16-летнего парня и 12-летней девочки неизвестно с 30 ноября.

Тем, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.

Обновлено в 14:15. Детей нашли живыми. Подробности не разглашаются.

Алтайский край дети пропал человек

Комментарии 1

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Гость

11:50:36 02-12-2023

Раньше уходили?

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