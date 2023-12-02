Двое подростков пропали в Алтайском крае. Обновлено

Их местонахождение неизвестно с 30 ноября

02 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В селе Тогул Тогульского района Алтайского края пропали двое подростков.

Как сообщает "ЛизаАлерт", местонахождение 16-летнего парня и 12-летней девочки неизвестно с 30 ноября.

Тем, кто что-либо знает о местонахождении пропавших, просят сообщать по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.