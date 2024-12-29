Двое погибших, четверо в больнице. Смертельное ДТП произошло в Калманском районе

Две женщины скончались на месте аварии до приезда медиков

29 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Смертельное ДТП произошло утром 29 декабря в Калманском районе на автодороге Барнаул – Рубцовск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Hyundai Sonata.

Две пассажирки "Ниссана" скончались на месте аварии до приезда скорой. Оба водителя и два пассажира Hyundai с различными травмами попали в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.