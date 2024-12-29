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Двое погибших, четверо в больнице. Смертельное ДТП произошло в Калманском районе

Две женщины скончались на месте аварии до приезда медиков

29 декабря 2024, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Смертельное ДТП произошло утром 29 декабря в Калманском районе на автодороге Барнаул – Рубцовск, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю. Водитель Nissan Qashqai выехал на встречную полосу движения, где столкнулась с автомобилем Hyundai Sonata.

Две пассажирки "Ниссана" скончались на месте аварии до приезда скорой. Оба водителя и два пассажира Hyundai с различными травмами попали в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

ДТП Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

16:34:26 29-12-2024

А в Новоалтайске сегодня возле складов Мария Ра, грузовик Мария Ра и Рено Сандеро сошлись в лобовую.

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Гость

19:14:49 29-12-2024

Часто на трассе вижу необъяснимых торопыг, которые творят нелогичные вещи даже на практически пустой дороге, совершая обгон при видимой машине по встречке в лоб, хотя подожди минуту и обгоняй по пустой, но нет - пытается убить себя и других. Вот очередные куда-то "успели", жаль людей. Люди, будьте аккуратнее в жизни, во всех делах.

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гость

18:28:37 30-12-2024

Гость (19:14:49 29-12-2024) Часто на трассе вижу необъяснимых торопыг, которые творят не... Регулярно такое происходит, скорость не понимают, расстояние не видят, или все вместе, не понимаю действия этих ........, или справку у психиатра где-то взяли

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Гость

16:35:29 30-12-2024

вот и с новым годом... два трупа кому-то на праздник. Люди, что творите?! сидите дома в пургу, куда вы лезете на смерть? успеете еще. Проживите достойно лет 90, потом-то неясно что дальше

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