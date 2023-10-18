Двое сибиряков в церкви оскорбляли прихожан и ругались матом
На молодых людей завели уголовное дело о хулиганстве
18 октября 2023, 11:31, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Двое молодых людей в Канске пришли в церковь и стали оскорблять прихожан. Об этом сообщает Kras Mash.
Парни напились, заявились в Свято-Троицкий кафедральный собор и стали дебоширить. Оскорбляли прихожан, доставали священника, даже угрожали старикам. Происходящее снимали на видео.
Позднее на телефоне у одного из них нашли еще один ролик – молодые люди снимали то, как они оскорбляют сотрудников полиции, сидящих в патрульной машине.
На обоих завели дело по статье о хулиганстве.
11:47:48 18-10-2023
Рядом нормальных мужиков то не было?, а полиция, что?.... занята была ....
11:49:53 18-10-2023
Откуда такие вандалы и чего добивались???
12:06:54 18-10-2023
молодые люди --- вот нахрена им это? Чтобы военкомат про них вспомнил?
12:18:25 18-10-2023
Мигранты поди?
12:48:31 18-10-2023
Кто-то их обидел.
13:18:51 18-10-2023
Гость (12:48:31 18-10-2023) Кто-то их обидел.... природа...
16:58:26 18-10-2023
Зон там много, посидят, поумнеют.