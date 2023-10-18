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Двое сибиряков в церкви оскорбляли прихожан и ругались матом

На молодых людей завели уголовное дело о хулиганстве

18 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Двое молодых людей в Канске пришли в церковь и стали оскорблять прихожан. Об этом сообщает Kras Mash.

Парни напились, заявились в Свято-Троицкий кафедральный собор и стали дебоширить. Оскорбляли прихожан, доставали священника, даже угрожали старикам. Происходящее снимали на видео.

Позднее на телефоне у одного из них нашли еще один ролик – молодые люди снимали то, как они оскорбляют сотрудников полиции, сидящих в патрульной машине.

На обоих завели дело по статье о хулиганстве. 

полиция

Комментарии 7

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колхозник

11:47:48 18-10-2023

Рядом нормальных мужиков то не было?, а полиция, что?.... занята была ....

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Гость

11:49:53 18-10-2023

Откуда такие вандалы и чего добивались???

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Гость

12:06:54 18-10-2023

молодые люди --- вот нахрена им это? Чтобы военкомат про них вспомнил?

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Гость

12:18:25 18-10-2023

Мигранты поди?

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Гость

12:48:31 18-10-2023

Кто-то их обидел.

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Гость

13:18:51 18-10-2023

Гость (12:48:31 18-10-2023) Кто-то их обидел.... природа...

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фекла

16:58:26 18-10-2023

Зон там много, посидят, поумнеют.

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