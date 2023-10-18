Двое сибиряков в церкви оскорбляли прихожан и ругались матом

На молодых людей завели уголовное дело о хулиганстве

18 октября 2023, 11:31, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Двое молодых людей в Канске пришли в церковь и стали оскорблять прихожан. Об этом сообщает Kras Mash.

Парни напились, заявились в Свято-Троицкий кафедральный собор и стали дебоширить. Оскорбляли прихожан, доставали священника, даже угрожали старикам. Происходящее снимали на видео.

Позднее на телефоне у одного из них нашли еще один ролик – молодые люди снимали то, как они оскорбляют сотрудников полиции, сидящих в патрульной машине.

На обоих завели дело по статье о хулиганстве.