Двойная индексация пенсии. Кому она будет положена и когда начнется?
Изменятся и даты, в которые власти повышают выплаты
20 мая 2024, 13:12, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
В России скоро вернут двухшаговую индексацию пенсий. Об этом агентству "Прайм" сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Сейчас пенсию повышают один раз в год, 1 января. По словам Виноградова, вскоре власти начнут делать это дважды, а даты изменятся. Но коснется это не всех пенсионеров.
Рассказываем, когда начнется двойная индексация и кто сможет на нее рассчитывать.
1
Когда в России вернут двухшаговую индексацию пенсий?
С 2025 года, сообщил агентству "Прайм" Виноградов.
"С 2025 года Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам", – цитирует издание эксперта.
2
В какие даты россиянам будут повышать пенсии?
Вместо традиционной даты индексации 1 января теперь будет два дня повышения: 1 февраля и 1 апреля.
3
Как именно будут повышать пенсии с 2025 года?
По словам Виноградова, 1 февраля пенсии будут индексировать по уровню инфляции за предыдущий год. 1 апреля выплаты будут повышать по окончательному, откорректированному уровню инфляции.
4
Кого именно ждет двойная индексация пенсии?
Изменения коснутся только страховых пенсий неработающим пенсионерам. Впрочем, это самая многочисленная категория. Остальным пенсионерам будут индексировать пенсии так же, как и раньше.
5
Как сейчас повышают страховые пенсии?
До 2019 года индексация пенсий тоже была двухшаговой. Но потом система поменялась: выплаты начали повышать один раз в год, 1 января. Индексацию проводили на установленный уровень, но при этом пенсия должна была вырасти минимум на тысячу рублей.
6
Какой сейчас в России средний размер страховой пенсии?
После индексации, которую провели 1 января 2024 года, средний размер страховой пенсии по старости у неработающих в 2024 году составил 23 405 рублей.
10:22:54 21-05-2024
а работающим хоть когда нибудь, что нибудь перепадет?