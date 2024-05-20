Изменятся и даты, в которые власти повышают выплаты

20 мая 2024, 13:12, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В России скоро вернут двухшаговую индексацию пенсий. Об этом агентству "Прайм" сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. Сейчас пенсию повышают один раз в год, 1 января. По словам Виноградова, вскоре власти начнут делать это дважды, а даты изменятся. Но коснется это не всех пенсионеров.

Рассказываем, когда начнется двойная индексация и кто сможет на нее рассчитывать.

1 Когда в России вернут двухшаговую индексацию пенсий? С 2025 года, сообщил агентству "Прайм" Виноградов. "С 2025 года Социальный фонд вновь возвращается к двухшаговой индексации страховых пенсий неработающим пенсионерам", – цитирует издание эксперта.

2 В какие даты россиянам будут повышать пенсии? Вместо традиционной даты индексации 1 января теперь будет два дня повышения: 1 февраля и 1 апреля.

3 Как именно будут повышать пенсии с 2025 года? По словам Виноградова, 1 февраля пенсии будут индексировать по уровню инфляции за предыдущий год. 1 апреля выплаты будут повышать по окончательному, откорректированному уровню инфляции.

4 Кого именно ждет двойная индексация пенсии? Изменения коснутся только страховых пенсий неработающим пенсионерам. Впрочем, это самая многочисленная категория. Остальным пенсионерам будут индексировать пенсии так же, как и раньше.

5 Как сейчас повышают страховые пенсии? До 2019 года индексация пенсий тоже была двухшаговой. Но потом система поменялась: выплаты начали повышать один раз в год, 1 января. Индексацию проводили на установленный уровень, но при этом пенсия должна была вырасти минимум на тысячу рублей.