Картаполов заявил, что комитет ГД по обороне поддержит проект правительства об увеличении пенсий военных

30 января 2025, 16:53, ИА Амител

Военнослужащие / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Комитет Госдумы по обороне разрабатывает законопроект, который позволит провести индексацию пенсий военных. Кроме того, в 2025 году запланировано повышение ежегодного довольствия военнослужащих, что также отразится на пенсиях. На сколько и когда их повысят, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда военным проиндексируют пенсии?

Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5%. Согласно данным Росстата, на столько увеличились цены на продукты. Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу с учетом этих колебаний провести индексацию пенсий военных в 2025 году, причем сделать это нужно задним числом.

Сейчас в правительстве разрабатывают соответствующий законопроект и в скором времени его внесут в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова.

А на сколько и когда повысят пенсии?

Пенсии военным повысят на 9,5%. Пока законопроект еще даже не готов, но Картаполов заявлял, что комитет ГД по обороне его поддержит и оперативно подготовит для рассмотрения на пленарном заседании Госдумы.

А еще известно, что вне зависимости от даты его вступления в законную силу доиндексацию произведут с 1 января 2025 года.

"Вместе с тем федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, что, как следствие, <…> повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2025 года на 4,5%", – отметил Картаполов.