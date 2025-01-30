Двойное повышение. На сколько и когда в России увеличат пенсии военным?
Картаполов заявил, что комитет ГД по обороне поддержит проект правительства об увеличении пенсий военных
30 января 2025, 16:53, ИА Амител
Комитет Госдумы по обороне разрабатывает законопроект, который позволит провести индексацию пенсий военных. Кроме того, в 2025 году запланировано повышение ежегодного довольствия военнослужащих, что также отразится на пенсиях. На сколько и когда их повысят, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда военным проиндексируют пенсии?
Инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,5%. Согласно данным Росстата, на столько увеличились цены на продукты. Напомним, президент России Владимир Путин поставил задачу с учетом этих колебаний провести индексацию пенсий военных в 2025 году, причем сделать это нужно задним числом.
Сейчас в правительстве разрабатывают соответствующий законопроект и в скором времени его внесут в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета нижней палаты парламента по обороне Андрея Картаполова.
А на сколько и когда повысят пенсии?
Пенсии военным повысят на 9,5%. Пока законопроект еще даже не готов, но Картаполов заявлял, что комитет ГД по обороне его поддержит и оперативно подготовит для рассмотрения на пленарном заседании Госдумы.
А еще известно, что вне зависимости от даты его вступления в законную силу доиндексацию произведут с 1 января 2025 года.
"Вместе с тем федеральным законом от 30 ноября 2024 г. № 419-ФЗ "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов" предусмотрено повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября 2025 года, что, как следствие, <…> повлечет повышение пенсий лицам, проходившим военную и приравненную к ней службу, также с 1 октября 2025 года на 4,5%", – отметил Картаполов.
17:07:55 30-01-2025
За что ?
17:27:51 30-01-2025
У вояк средний пенсион 41600...нормально...
18:05:08 30-01-2025
Коль (17:27:51 30-01-2025) У вояк средний пенсион 41600...нормально...... У кого именно? У полковника командира в/ч? Или у ваньки-ротного?
18:29:47 30-01-2025
Гость (18:05:08 30-01-2025) У кого именно? У полковника командира в/ч? Или у ваньки-ротн... ох и больные вы все на голову, придурки! Прслужите и почувствуйте на своей поганой шкуре всё то, что испытывали мы... Эх коля-коля-гость и пакость...
14:51:25 31-01-2025
ВОИТЕЛЬ (18:29:47 30-01-2025) ох и больные вы все на голову, придурки! Прслужите и почувст... служил...пашут солдатики...как негры...
16:42:01 31-01-2025
Коль (17:27:51 30-01-2025) У вояк средний пенсион 41600...нормально...... Какие 40? Больной что ли? У меня 17! Натяни мою пенсию на жизнь. Ох... можно.
02:08:44 01-02-2025
Коль (17:27:51 30-01-2025) У вояк средний пенсион 41600...нормально...... моя военная пенсия 13609, а у моих гражданских подружек 25000
18:23:45 30-01-2025
Кто не кормит свою армию, потом кормит чужую... Просто служба разная бывает и многие точно так же как и все ходят в офис и тыкают по клавишам, либо бумажки перебирают и служба у них по сути - обычная работа. А кто действительно связан с войной, те действительно должны получать достойно и зп и пенсию, это безусловно!
15:06:47 31-01-2025
Гость (18:23:45 30-01-2025) Кто не кормит свою армию, потом кормит чужую... Просто служб... Гость, кормилец ты наш. Государство имеет огромное количество "рогов" и ему, как той бодливой корове, все время хочется бодаться, бодаться и бодаться. Если бы государство жило, как это хочет Бог, то армия не нужна была. Прецедент был, когда царь Соломон перед тем, как взойти на трон, попросил у Бога мудрости и он ее получил. За время его правления ни одна вражеская сила близко не подошла к его границам. За это время народ и государство купались в золоте.
18:57:49 30-01-2025
Чем гражданские пенсионеры "рыжее" военных? Или, когда трудились, налоги с первых были меньше, чем со вторых (кстати, плативших ли их вообще-то?)?
Почему индексация пенсий разная: трафаретная у одних, у других же с нехилым довеском?
19:31:29 30-01-2025
Гость (17:07:55 30-01-2025) За что ?... Поступи на службу и узнаешь.
21:56:35 30-01-2025
После завтра пенсию платить, а не кто конкретно не скажет на сколько
22:03:32 30-01-2025
Послужи лет 25 и помотайся по всей стране без собственного угла, сразу поймешь.
12:21:52 31-01-2025
Гость (22:03:32 30-01-2025) Послужи лет 25 и помотайся по всей стране без собственного у... Я тоже самое Эстония-Азербайджан-Западная Сибирь
22:51:57 30-01-2025
Ох и любят у нас власти показать, как они заботятся о военных пенсионерах. А СМИ муссировать такие новости, даже не зная из чего состоит эта пенсия. И те , и другие помалкивают и о понижающем коэффициенте на военные пенсии, который был введён с 2012г и составлял 0,54. То есть с 10000 руб. тебе отдают 5400 руб. А про остальное забудь ! Вас якобы много, а нам самим не хватает на икру. Вот и крутят с этим понижающим К. Вместо действительной индексации пенсий просто повышают понижающий К. Но до 1 ещё не дошли и после якобы индексации он будет по моему 0,93 с чем то.
05:12:28 31-01-2025
а простым людям опять сосать?
мож о простых людях подумаете
07:34:07 31-01-2025
Миша (05:12:28 31-01-2025) а простым людям опять сосать?мож о простых людях подумае... Соси пожалуйста, кто тебе запрещает?
13:46:00 31-01-2025
Почему никто не говорит правду про военные пенсии. На самом деле военные пенсии ещё ни разу не повышались. Военные много десятков лет выходили на пенсию с понижающим коэффициентом, то есть получали не всю, только часть пенсии. Я например получал 75 % пенсии. И вот все эти повышения, это нам просто скащивали этот коэффициент. Вот теперь то, наконец то, военные будут получать пенсию полностью, и то только в октябре. Обманывали нас и будут обманывать, пока у власти те кто толь и думают о том , как бы в Америку свалить.
14:38:50 31-01-2025
что-то какая была пенсия такая и пришла ничего не проиндексировалось опять обман
17:27:22 31-01-2025
пенсия пришла за февраль 2025 года. и где прибавка январская сумма не изменилась