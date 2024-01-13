НОВОСТИПроисшествия

Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае

Ущерб от их действий оценили в 280 тысяч рублей

13 января 2024, 22:30, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

27-летний житель Бийска и его 28-летний брат пойдут под суд за браконьерство, пишет "МВД Медиа".

Установили, что горожанин поехал на снегоходе в охотничьи угодья Красногорского района и застрелил лося без разрешительных документов.

Вскоре он отправился со старшим братом на рыбалку. Запрещенной ставной сетью в устье Бии они поймали 19 рыб, среди которых сибирский хариус, щука и краснокнижный таймень.

Мужчин взяли с поличным – когда они занимались браконьерством. Во время обысков у них изъяли мясо лося, рыбу, карабин, ружье ИЖ-27, топор, прочие предметы и снаряжение, при помощи которых они совершали преступления.

Сумма ущерба от их действий составила 280 тысяч рублей.

Бийск браконьеры

Комментарии 4

Avatar Picture
Олег

23:09:52 13-01-2024

Добытчики едят мясо и рыбу, а остальные корм из магазина

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:36 14-01-2024

Олег (23:09:52 13-01-2024) Добытчики едят мясо и рыбу, а остальные корм из магазина... Поэтому они такие туповатые. Бери разрешение на отстрел и добывай.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:58:06 15-01-2024

Гость (09:14:36 14-01-2024) Поэтому они такие туповатые. Бери разрешение на отстрел и до... а ты попробуй возьми. все расписано по егерям и своим людям. посторонним там делать нечего. вот и промышляют как могут.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:12:59 14-01-2024

Какой позор для родителей !

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров