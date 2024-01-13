Двух братьев-браконьеров будут судить за убийство лося и незаконную рыбалку на Алтае
Ущерб от их действий оценили в 280 тысяч рублей
13 января 2024, 22:30, ИА Амител
27-летний житель Бийска и его 28-летний брат пойдут под суд за браконьерство, пишет "МВД Медиа".
Установили, что горожанин поехал на снегоходе в охотничьи угодья Красногорского района и застрелил лося без разрешительных документов.
Вскоре он отправился со старшим братом на рыбалку. Запрещенной ставной сетью в устье Бии они поймали 19 рыб, среди которых сибирский хариус, щука и краснокнижный таймень.
Мужчин взяли с поличным – когда они занимались браконьерством. Во время обысков у них изъяли мясо лося, рыбу, карабин, ружье ИЖ-27, топор, прочие предметы и снаряжение, при помощи которых они совершали преступления.
Сумма ущерба от их действий составила 280 тысяч рублей.
23:09:52 13-01-2024
Добытчики едят мясо и рыбу, а остальные корм из магазина
09:14:36 14-01-2024
Олег (23:09:52 13-01-2024) Добытчики едят мясо и рыбу, а остальные корм из магазина... Поэтому они такие туповатые. Бери разрешение на отстрел и добывай.
08:58:06 15-01-2024
Гость (09:14:36 14-01-2024) Поэтому они такие туповатые. Бери разрешение на отстрел и до... а ты попробуй возьми. все расписано по егерям и своим людям. посторонним там делать нечего. вот и промышляют как могут.
07:12:59 14-01-2024
Какой позор для родителей !