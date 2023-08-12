Двух человек эвакуировали при пожаре в центре Барнаула

Один из эвакуированных – ребенок

12 августа 2023, 20:30, ИА Амител

Фото: amic.ru

Двух человек эвакуировали при пожаре на улице Партизанской в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Отмечается, что пламя локализовали на площади 15 квадратных метров. Повреждения получили личные вещи жильцов, одежда и мебель.

Газодымозащитная служба вывела из пожара двух человек, один из которых – ребенок.

Всего к тушению пожара было привлечено от МЧС России 18 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет.

Причины пожара уточняются.