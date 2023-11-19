Двух человек убило упавшим тополем в Новокузнецке
В момент происшествия в автомобиле было четыре человека
19 ноября 2023, 17:20, ИА Амител
Фото: СК
Два человека погибли после падения дерева на автомобиль в Новокузнецке. Об этом сообщает Mash Siberia.
В припаркованном авто сидели четыре человека в тот момент, когда тополь сильным порывом ветром вырвало с корнем и опрокинуло на "Ладу".
Два человека, которые сидели на передних сиденьях, погибли на месте. Информации о состоянии еще двух человек нет.
На месте работали спасатели. Они доставали пострадавших из искореженной машины.
19:51:31 19-11-2023
Водила среди мёртвых?
20:22:27 19-11-2023
Машина была не припаркована, а двигалась, есть жуткое видео на соседних ресурсах
21:24:57 19-11-2023
Посмотрел видео, хз как сам бы там среагировал, но если бы водитель не притормозил, а дал газу, то скорее всего бы проскочил.
17:53:03 20-11-2023
Печально (21:24:57 19-11-2023) Посмотрел видео, хз как сам бы там среагировал, но если бы в... Прикинь, а если бы не выехали из дома, то вообще бы нормалёк был...))) Ах, если бы, да кабы...))))