Двух человек убило упавшим тополем в Новокузнецке

В момент происшествия в автомобиле было четыре человека

19 ноября 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: СК

Два человека погибли после падения дерева на автомобиль в Новокузнецке. Об этом сообщает Mash Siberia.

В припаркованном авто сидели четыре человека в тот момент, когда тополь сильным порывом ветром вырвало с корнем и опрокинуло на "Ладу".

Два человека, которые сидели на передних сиденьях, погибли на месте. Информации о состоянии еще двух человек нет.

На месте работали спасатели. Они доставали пострадавших из искореженной машины.