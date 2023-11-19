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Двух человек убило упавшим тополем в Новокузнецке

В момент происшествия в автомобиле было четыре человека

19 ноября 2023, 17:20, ИА Амител

Фото: СК
Фото: СК

Два человека погибли после падения дерева на автомобиль в Новокузнецке. Об этом сообщает Mash Siberia.

В припаркованном авто сидели четыре человека в тот момент, когда тополь сильным порывом ветром вырвало с корнем и опрокинуло на "Ладу".

Два человека, которые сидели на передних сиденьях, погибли на месте. Информации о состоянии еще двух человек нет.

На месте работали спасатели. Они доставали пострадавших из искореженной машины.

Происшествия

Комментарии 4

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Гость

19:51:31 19-11-2023

Водила среди мёртвых?

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ДМВ

20:22:27 19-11-2023

Машина была не припаркована, а двигалась, есть жуткое видео на соседних ресурсах

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Печально

21:24:57 19-11-2023

Посмотрел видео, хз как сам бы там среагировал, но если бы водитель не притормозил, а дал газу, то скорее всего бы проскочил.

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Гость

17:53:03 20-11-2023

Печально (21:24:57 19-11-2023) Посмотрел видео, хз как сам бы там среагировал, но если бы в... Прикинь, а если бы не выехали из дома, то вообще бы нормалёк был...))) Ах, если бы, да кабы...))))

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