Двух мальчиков больше недели не могут найти в Новосибирске: вышли из школы и пропали
Местонахождение братьев неизвестно с 17 апреля
25 апреля 2025, 14:00, ИА Амител
В Новосибирске больше недели разыскивают двух подростков: 14-летнего Константина Колесникова и 16-летнего Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает "ЛизаАлерт Новосибирской области".
Приметы Константина: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.
Приметы Дмитрия: рост 152 сантиметра, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.
Местонахождение братьев неизвестно с 17 апреля. Отмечается, что мальчики вышли из школы и не вернулись домой.
14:40:48 25-04-2025
А умный город нафига? В дедо!
У нас вон машины проваливаются и исчезают...
00:54:20 26-04-2025
БРАТЬЯ?! в каком месте они братья то