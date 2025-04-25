Двух мальчиков больше недели не могут найти в Новосибирске: вышли из школы и пропали

Местонахождение братьев неизвестно с 17 апреля

25 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

В Новосибирске больше недели разыскивают двух подростков: 14-летнего Константина Колесникова и 16-летнего Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает "ЛизаАлерт Новосибирской области".

Приметы Константина: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза.

Приметы Дмитрия: рост 152 сантиметра, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза.

Местонахождение братьев неизвестно с 17 апреля. Отмечается, что мальчики вышли из школы и не вернулись домой.