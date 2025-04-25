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Двух мальчиков больше недели не могут найти в Новосибирске: вышли из школы и пропали

Местонахождение братьев неизвестно с 17 апреля

25 апреля 2025, 14:00, ИА Амител

В Новосибирске больше недели разыскивают двух подростков: 14-летнего Константина Колесникова и 16-летнего Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает "ЛизаАлерт Новосибирской области".

Приметы Константина: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. 

Приметы Дмитрия: рост 152 сантиметра, нормальное телосложение, черные волосы, карие глаза. 

Местонахождение братьев неизвестно с 17 апреля. Отмечается, что мальчики вышли из школы и не вернулись домой.

Новосибирская область дети пропал человек

Комментарии 2

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Musik

14:40:48 25-04-2025

А умный город нафига? В дедо!
У нас вон машины проваливаются и исчезают...

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Гость

00:54:20 26-04-2025

БРАТЬЯ?! в каком месте они братья то

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