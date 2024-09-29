Двух нездоровых панд отправили лечиться из Японии в Китай

Оба животных болеют из-за возраста

29 сентября 2024, 14:58, ИА Амител

Панда / Фото: /pxhere.com/ru/photo/646909

В соответствии с соглашением о временном пребывании, Япония передала Китаю двух гигантских панд Лили и Синьсинь. Об этом информирует агентство Kyodo.

В последнее время у животных возникли проблемы со здоровьем, связанные с возрастом (им уже 19 лет), в частности, они стали страдать от повышенного давления.

Животные находились в Японии с 2011 года, и по условиям соглашения должны были оставаться в стране до 2026 года. Однако было принято совместное решение властей Японии и Китая, что пандам лучше вернуться на родину, чтобы предотвратить ухудшение их здоровья.

Попрощаться с пандами пришли около 2000 человек. Отмечается, что сами животные восприняли переезд домой спокойно и продолжили жевать бамбук, как обычно.