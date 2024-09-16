НОВОСТИПроисшествия

Двух офицеров представительства МО РФ заподозрили в получении крупной взятки

Речь идет о плате за покровительство и ослабление контроля по двум контрактам по гособоронзаказу на 1,2 млрд рублей

16 сентября 2024, 19:31, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru
Тюрьма / Фото: amic.ru

В отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК РФ, речь идет о получении средств на общую сумму 11 млн рублей.

По данным следствия, две организации заключили контракты по гособоронзаказу на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Оказалось, что в 2021 году Зорин и Популовский вступили в сговор с представителями организации для приемки товаров, а также общего покровительства.

Отмечается, что офицеры признали свою вину. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

Происшествия Минобороны

Комментарии 3

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Гость

22:14:10 16-09-2024

А Шайгу то и не знал, однако ?

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Гость

07:48:44 17-09-2024

Который на вертолете потом упал это имел ввиду?

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Гость

13:14:58 17-09-2024

Там вообще никто и ничего не знает, но все при погонах и звёздах. Чудеса.

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