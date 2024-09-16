Двух офицеров представительства МО РФ заподозрили в получении крупной взятки

Речь идет о плате за покровительство и ослабление контроля по двум контрактам по гособоронзаказу на 1,2 млрд рублей

16 сентября 2024, 19:31, ИА Амител

Тюрьма / Фото: amic.ru

В отношении начальника 4924-го военного представительства Минобороны Ивана Популовского и его подчиненного Григория Зорина возбудили уголовное дело по статье о взятке в особо крупном размере. Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу СК РФ, речь идет о получении средств на общую сумму 11 млн рублей.

По данным следствия, две организации заключили контракты по гособоронзаказу на поставку электропродукции и кабеля для нужд Минобороны на общую сумму более 1,2 млрд рублей. Оказалось, что в 2021 году Зорин и Популовский вступили в сговор с представителями организации для приемки товаров, а также общего покровительства.

Отмечается, что офицеры признали свою вину. Их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.