Двухэтажку, сгоревшую семь лет назад, снесут напротив "Сити-Центра" в Барнауле
Несколько лет назад здание завесили баннером
08 ноября 2023, 08:15, ИА Амител
В столице края на торгах ищут подрядчика, готового снести двухэтажный дом на пр. Красноармейском, 34. Семь лет назад в нем произошел пожар, практически уничтоживший здание. Однако демонтировать его не стали, а обугленные руины многоквартирника завесили баннером.
Дом построили в 1930 годы из дерева. У него были перекрытия из бруса, металлическая кровля. Имелись техподполье и чердак. Условия проживания в доме были "спартанскими": централизованное отопление отсутствовало, а в каждой квартире стояли печи. После пожара, произошедшего в июне 2016 года, дом признали аварийным.
Сгоревший дом на пр. Красноармейском, 34 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
"Согласно заключению эксперта № 2768-Б/16 от 17.06.2016 г., выполненному ООО "Алтайское Бюро Оценки", большая часть конструкций здания имеет аварийное состояние. Демонтируемые конструкции не используются в проектируемом строительстве, утилизируются в установленном порядке", – указано в проекте организации работ по сносу дома, выполненном компанией "Симметрия".
Во дворе здания находятся хозяйственные постройки из дерева и кирпича, а также одноэтажный частный дом. Все эти строения также ждет снос.
Перед демонтажем строители должны подготовить площадку: огородить территорию, установить временное электроснабжение, освещение, водоснабжение и водоотведение.
При разборке строений механизированным способом необходимо установить опасные для людей зоны, а машины и механизмы размещать вне зоны обрушения конструкций. Опасные зоны вблизи демонтируемых сооружений обозначить предупредительными сигнальными знаками.
Согласно условиям контракта, победитель должен приступить к работам в ноябре 2023 года, а завершить снос – в апреле 2024 года. Торги по поиску подрядчика пройдут 10 ноября. Стоимость работ оценили в 1,5 млн рублей, с которых и стартует аукцион.
09:08:24 08-11-2023
так вот зачем её поджигали )
10:28:50 08-11-2023
Гость (09:08:24 08-11-2023) так вот зачем её поджигали )... То есть по вашему люди 7,5 лет после поджога ждали реализации своих планов?) однако, какие терпеливые злоумышленники))
09:21:39 08-11-2023
Походу и соседнии дома освободилась. Ждём новости что разработан проект чудо дома для этого места.
10:31:12 08-11-2023
Гость (09:21:39 08-11-2023) Походу и соседнии дома освободилась. Ждём новости что разра... Соседние площадки были давно выкуплены застройщиком - в течение 3-х последних лет они формировали участок под застройку. И да, проект есть. Уж лучше красивый дом там, чем пустырь и головешка, затянутая грязной тряпкой.
10:48:04 08-11-2023
Гость (10:31:12 08-11-2023) Уж лучше красивый дом там.. такой же красивый как на красноармейский-никитина?
11:09:29 08-11-2023
Гость (10:48:04 08-11-2023) такой же красивый как на красноармейский-никитина?... Да любой будет красивее, чем то что там сейчас. А если есть интерес, то можете в интернете посмотреть эскиз.