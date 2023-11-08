Несколько лет назад здание завесили баннером

08 ноября 2023, 08:15, ИА Амител

Сгоревший дом на пр. Красноармейском, 34 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В столице края на торгах ищут подрядчика, готового снести двухэтажный дом на пр. Красноармейском, 34. Семь лет назад в нем произошел пожар, практически уничтоживший здание. Однако демонтировать его не стали, а обугленные руины многоквартирника завесили баннером.

Дом построили в 1930 годы из дерева. У него были перекрытия из бруса, металлическая кровля. Имелись техподполье и чердак. Условия проживания в доме были "спартанскими": централизованное отопление отсутствовало, а в каждой квартире стояли печи. После пожара, произошедшего в июне 2016 года, дом признали аварийным.

Сгоревший дом на пр. Красноармейском, 34 / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Согласно заключению эксперта № 2768-Б/16 от 17.06.2016 г., выполненному ООО "Алтайское Бюро Оценки", большая часть конструкций здания имеет аварийное состояние. Демонтируемые конструкции не используются в проектируемом строительстве, утилизируются в установленном порядке", – указано в проекте организации работ по сносу дома, выполненном компанией "Симметрия".

Во дворе здания находятся хозяйственные постройки из дерева и кирпича, а также одноэтажный частный дом. Все эти строения также ждет снос.

Перед демонтажем строители должны подготовить площадку: огородить территорию, установить временное электроснабжение, освещение, водоснабжение и водоотведение.

При разборке строений механизированным способом необходимо установить опасные для людей зоны, а машины и механизмы размещать вне зоны обрушения конструкций. Опасные зоны вблизи демонтируемых сооружений обозначить предупредительными сигнальными знаками.

Согласно условиям контракта, победитель должен приступить к работам в ноябре 2023 года, а завершить снос – в апреле 2024 года. Торги по поиску подрядчика пройдут 10 ноября. Стоимость работ оценили в 1,5 млн рублей, с которых и стартует аукцион.