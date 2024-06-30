Двухлетний мальчик пропал, переполошил Кемеровскую область и напугал родителей

Ребенка нашли после возбуждения уголовного дела в полутора километрах от дома

30 июня 2024, 17:51, ИА Амител

Ребенок / Фото: unsplash.com

Двухлетний мальчик переполошил Кузбасс и напугал родителей. Как сообщает "СибДепо", ребенок пропал – найти его удалось уже после возбуждения уголовного дела в полутора километрах от дома.

Ребенок пропал накануне, 29 июня, в селе Салтымаково Крапивинского муниципального района. По предварительной информации, он находился в гостях у бабушки. В один момент он вышел на улицу и не вернулся.

Было возбуждено дело о безвестном исчезновении. На место выехали криминалисты, которые устанавливали круг общения семьи и проверяли все дома в населенном пункте.

30 июня стало известно, что мальчика нашли. Его доставили в больницу для медицинского осмотра.