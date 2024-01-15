Двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, умер в Москве
Мать оставила его на некоторое время, а вернувшись, нашла тело
15 января 2024, 13:46, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Тело двухлетнего ребенка нашли в ванной московского дома. Об этом сообщает прокуратура города в Telegram-канале.
По словам матери, она оставила детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения без присмотра, а когда вернулась, нашла тело малыша.
"В ходе надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – рассказали в прокуратуре.
Ведомство контролирует ход расследования. Причину смерти малыша установят во время судмедэкспертизы.
14:11:42 15-01-2024
Их для этого Путин призывал рожать по многу?
14:47:54 15-01-2024
Она из тех: Я детей не люблю, мне сам процесс нравится? (черный юмор)
16:49:19 15-01-2024
Гость (14:47:54 15-01-2024) Она из тех: Я детей не люблю, мне сам процесс нравится? (чер... видимо, правы! настоящая мать так не поступит!