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Двухлетний ребенок, оставленный без присмотра, умер в Москве

Мать оставила его на некоторое время, а вернувшись, нашла тело

15 января 2024, 13:46, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Тело двухлетнего ребенка нашли в ванной московского дома. Об этом сообщает прокуратура города в Telegram-канале.

По словам матери, она оставила детей 2023, 2021, 2020 и 2017 годов рождения без присмотра, а когда вернулась, нашла тело малыша.

"В ходе надзорных мероприятий устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – рассказали в прокуратуре.

Ведомство контролирует ход расследования. Причину смерти малыша установят во время судмедэкспертизы.
 

Москва Происшествия

Комментарии 3

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Гость

14:11:42 15-01-2024

Их для этого Путин призывал рожать по многу?

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Гость

14:47:54 15-01-2024

Она из тех: Я детей не люблю, мне сам процесс нравится? (черный юмор)

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Гость

16:49:19 15-01-2024

Гость (14:47:54 15-01-2024) Она из тех: Я детей не люблю, мне сам процесс нравится? (чер... видимо, правы! настоящая мать так не поступит!

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