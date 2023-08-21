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Двухлетняя девочка пропала в Санкт-Петербурге

Местонахождение малышки неизвестно с 20 августа

21 августа 2023, 12:24, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка, сообщили в МВД по городу и Ленинградской области.

О пропаже мать ребенка заявила в полицию вечером 20 августа. Ориентировочно, малышка пропала около дома № 65 по проспекту Маршала Блюхера. Она была одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовую панамку.

При каких обстоятельствах исчезла девочка, не уточняется. Однако, по данным SHOT, ребенка потерял сожитель петербурженки – он напился во время прогулки. Женщина же в тот момент была в больнице.

Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки, просят звонить по номерам 112 либо 573-16-20.

Происшествия пропал человек Санкт-Петербург

Комментарии 2

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Ася

14:54:01 21-08-2023

Нашли. Жива, здорова.

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Гость

15:18:26 21-08-2023

Ася (14:54:01 21-08-2023) Нашли. Жива, здорова.... Спасибо за хорошую новость!!!!!!!!!!!!

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