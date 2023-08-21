Двухлетняя девочка пропала в Санкт-Петербурге
Местонахождение малышки неизвестно с 20 августа
21 августа 2023, 12:24, ИА Амител
Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка, сообщили в МВД по городу и Ленинградской области.
О пропаже мать ребенка заявила в полицию вечером 20 августа. Ориентировочно, малышка пропала около дома № 65 по проспекту Маршала Блюхера. Она была одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовую панамку.
При каких обстоятельствах исчезла девочка, не уточняется. Однако, по данным SHOT, ребенка потерял сожитель петербурженки – он напился во время прогулки. Женщина же в тот момент была в больнице.
Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки, просят звонить по номерам 112 либо 573-16-20.
14:54:01 21-08-2023
Нашли. Жива, здорова.
15:18:26 21-08-2023
Ася (14:54:01 21-08-2023) Нашли. Жива, здорова.... Спасибо за хорошую новость!!!!!!!!!!!!