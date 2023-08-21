Двухлетняя девочка пропала в Санкт-Петербурге

Местонахождение малышки неизвестно с 20 августа

21 августа 2023, 12:24, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Санкт-Петербурге пропала двухлетняя девочка, сообщили в МВД по городу и Ленинградской области.

О пропаже мать ребенка заявила в полицию вечером 20 августа. Ориентировочно, малышка пропала около дома № 65 по проспекту Маршала Блюхера. Она была одета в сиреневую кофту, джинсы, фиолетовые кроссовки и розовую панамку.

При каких обстоятельствах исчезла девочка, не уточняется. Однако, по данным SHOT, ребенка потерял сожитель петербурженки – он напился во время прогулки. Женщина же в тот момент была в больнице.

Всех, кто что-то знает о местонахождении девочки, просят звонить по номерам 112 либо 573-16-20.