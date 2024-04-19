Двухуровневая развязка может появиться на пересечении Павловского тракта и Строителей
Под нее уже предлагают зарезервировать землю
19 апреля 2024, 08:31, ИА Амител
Асфальт и разметка / Фото: pxhere.com/ru/photo/705755
В Барнауле на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей может появиться двухуровневая развязка.
Эксперты и власти Барнаула предполагают строительство одноэтажного гаража на семь машино-мест в районе перекрестка. Возможно, объект станет помехой для будущей развязки.
Самым рациональным решением может стать прокладка проезжей части вдоль железной дороги. Если будет разработан проект развязки, край может изъять все необходимые земли.
Член градостроительного совета Сергей Боженко предложил зарезервировать землю вдоль железной дороги для проектирования и строительства будущей транспортной развязки, а не застраивать ее.
08:42:35 19-04-2024
Очень давно напрашивается подобный вариант. К сожалению до сих пор о будущем не думали
10:48:04 19-04-2024
Гость (08:42:35 19-04-2024) Очень давно напрашивается подобный вариант. К сожалению до с... За последние годы безответственные чиновники застроили очень много площадок стратегически необходимых для развития дорожной инфраструктуры города. Последний пример, строящийся домик Попова, 161 на пересечении с Власихинской, где необходимо строить кольцевую развязку. Бездумная застройка вплотную перекрестка Власихинская - шоссе Ленточный бор является халатностью и преступлением нескольких поколений чиновников.
14:49:19 19-04-2024
Гость (10:48:04 19-04-2024) За последние годы безответственные чиновники застроили очень... Еще непросветной глупостью чиновников является строительство прямо на дороге ТРЦ "Галакси" и "Пионер", жилого комплекса у вокзалов на стадионе Локомотив.
08:45:29 19-04-2024
Ничего не понятно, но очень интересно.
08:51:24 19-04-2024
это в каком месте павлик и строителей пересекаются?
17:49:20 19-04-2024
Гость (08:51:24 19-04-2024) это в каком месте павлик и строителей пересекаются? ... На Советской Армии...
09:01:19 19-04-2024
Не буду тратить время,только скажу ,что на самом деле ещё до "фига" где надо кардинально и срочно решать проблемы в городе по дорожному движению. Вот этим летом опять (как в принципе и всегда)начнётся "затор" на городских дорогах. А власти переживают только за свой карман и не более.
09:18:23 19-04-2024
Наконец-то у руководства Барнаула появились здравые мысли!!!
09:31:54 19-04-2024
Будет развязка, уберут светофоры и камеры. Пробок не будет. Останется пробка только на мостике Советской Армии.
09:58:22 19-04-2024
В перспективе весь Павловский тракт нужно делать двухуровневым.
10:25:42 19-04-2024
Гость (09:58:22 19-04-2024) В перспективе весь Павловский тракт нужно делать двухуровнев... На Павловском тракте всего два подземных пешеходных перехода и те расположены в местах, где не пользуются спросом. У "Европы" планировали надземный или подземный переход, дремали и уснули на годы.
10:53:16 19-04-2024
Гость (10:25:42 19-04-2024) На Павловском тракте всего два подземных пешеходных перехода... Вот уж действительно, давно пора было бы властям заняться. Надземный переход- не такая уж сложная и дорогая вещь, как подземный. Павлик вполне можно было бы оснастить и разгрузить частично от светофоров. В Новосибе так делают- что нам мешает?
12:21:35 19-04-2024
Может появиться - но никогда не появится))
21:12:42 19-04-2024
не прошло и двадцать пять лет, и наконец первое правильное решение появляется! а мы предлагали их десятки!