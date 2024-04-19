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Двухуровневая развязка может появиться на пересечении Павловского тракта и Строителей

Под нее уже предлагают зарезервировать землю

19 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Асфальт и разметка / Фото: pxhere.com/ru/photo/705755
Асфальт и разметка / Фото: pxhere.com/ru/photo/705755

В Барнауле на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей может появиться двухуровневая развязка. 

Эксперты и власти Барнаула предполагают строительство одноэтажного гаража на семь машино-мест в районе перекрестка. Возможно, объект станет помехой для будущей развязки.

Самым рациональным решением может стать прокладка проезжей части вдоль железной дороги. Если будет разработан проект развязки, край может изъять все необходимые земли.

Член градостроительного совета Сергей Боженко предложил зарезервировать землю вдоль железной дороги для проектирования и строительства будущей транспортной развязки, а не застраивать ее.

Барнаул Дороги

Комментарии 14

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Гость

08:42:35 19-04-2024

Очень давно напрашивается подобный вариант. К сожалению до сих пор о будущем не думали

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Гость

10:48:04 19-04-2024

Гость (08:42:35 19-04-2024) Очень давно напрашивается подобный вариант. К сожалению до с... За последние годы безответственные чиновники застроили очень много площадок стратегически необходимых для развития дорожной инфраструктуры города. Последний пример, строящийся домик Попова, 161 на пересечении с Власихинской, где необходимо строить кольцевую развязку. Бездумная застройка вплотную перекрестка Власихинская - шоссе Ленточный бор является халатностью и преступлением нескольких поколений чиновников.

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Гость

14:49:19 19-04-2024

Гость (10:48:04 19-04-2024) За последние годы безответственные чиновники застроили очень... Еще непросветной глупостью чиновников является строительство прямо на дороге ТРЦ "Галакси" и "Пионер", жилого комплекса у вокзалов на стадионе Локомотив.

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Гость

08:45:29 19-04-2024

Ничего не понятно, но очень интересно.

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Гость

08:51:24 19-04-2024

это в каком месте павлик и строителей пересекаются?

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Гость

17:49:20 19-04-2024

Гость (08:51:24 19-04-2024) это в каком месте павлик и строителей пересекаются? ... На Советской Армии...

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гость

09:01:19 19-04-2024

Не буду тратить время,только скажу ,что на самом деле ещё до "фига" где надо кардинально и срочно решать проблемы в городе по дорожному движению. Вот этим летом опять (как в принципе и всегда)начнётся "затор" на городских дорогах. А власти переживают только за свой карман и не более.

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Барнаулец

09:18:23 19-04-2024

Наконец-то у руководства Барнаула появились здравые мысли!!!

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Гость

09:31:54 19-04-2024

Будет развязка, уберут светофоры и камеры. Пробок не будет. Останется пробка только на мостике Советской Армии.

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Гость

09:58:22 19-04-2024

В перспективе весь Павловский тракт нужно делать двухуровневым.

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Гость

10:25:42 19-04-2024

Гость (09:58:22 19-04-2024) В перспективе весь Павловский тракт нужно делать двухуровнев... На Павловском тракте всего два подземных пешеходных перехода и те расположены в местах, где не пользуются спросом. У "Европы" планировали надземный или подземный переход, дремали и уснули на годы.

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Гость

10:53:16 19-04-2024

Гость (10:25:42 19-04-2024) На Павловском тракте всего два подземных пешеходных перехода... Вот уж действительно, давно пора было бы властям заняться. Надземный переход- не такая уж сложная и дорогая вещь, как подземный. Павлик вполне можно было бы оснастить и разгрузить частично от светофоров. В Новосибе так делают- что нам мешает?

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Денис

12:21:35 19-04-2024

Может появиться - но никогда не появится))

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Сергей Тастан

21:12:42 19-04-2024

не прошло и двадцать пять лет, и наконец первое правильное решение появляется! а мы предлагали их десятки!

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