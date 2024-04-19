Двухуровневая развязка может появиться на пересечении Павловского тракта и Строителей

Под нее уже предлагают зарезервировать землю

19 апреля 2024, 08:31, ИА Амител

Асфальт и разметка / Фото: pxhere.com/ru/photo/705755

В Барнауле на пересечении Павловского тракта и проспекта Строителей может появиться двухуровневая развязка.

Эксперты и власти Барнаула предполагают строительство одноэтажного гаража на семь машино-мест в районе перекрестка. Возможно, объект станет помехой для будущей развязки.

Самым рациональным решением может стать прокладка проезжей части вдоль железной дороги. Если будет разработан проект развязки, край может изъять все необходимые земли.

Член градостроительного совета Сергей Боженко предложил зарезервировать землю вдоль железной дороги для проектирования и строительства будущей транспортной развязки, а не застраивать ее.