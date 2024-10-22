Двукратный рост. Почему подорожает незамерзайка и ощутили ли уже повышение на Алтае?

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на стеклоомывающую жидкость

22 октября 2024, 06:05, ИА Амител

Авто зимой / Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky

Из-за подорожания спирта стоимость стеклоомывающей жидкости в России к зиме может вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом, об этом предупреждает Mash. Некоторые сервисные центры Алтайского края уже столкнулись с повышением оптовых цен у поставщиков. Как сообщил amic.ru руководитель отдела запчастей "Альбион-Моторс" Алексей Бирюков, сейчас "незамерзайка" стоит на 30% дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Руководитель сервисного центра автоцентра "Реал" Максим Скрипак и директор шинного центра "Мега-диск" Иван Головин сообщили, что их компании подорожания на зимнюю жидкость еще не заметили. Небольшие колебания есть, но они идут на уровне инфляции, рассказали собеседники информагентства. Никаких писем от поставщиков о грядущем увеличении стоимости они не получали, поэтому прогнозировать, что дальше будет с ценами, не берутся.

А почему может подорожать "незамерзайка"?

Руководитель Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин объяснил рост стоимости запретом на использование для ее производства метанола. Напомним, ограничение было введено после случаев массового отравления "незамерзайкой", которую применяли внутрь. Абсолютизированный изопропиловый спирт безопасен, но стоит дороже ядовитой жидкости.

При этом член правления Союза автосервисов Илья Плисов отметил, что стоимость изопропилового спирта у поставщиков сырья для омывающей жидкости уже увеличилась более чем на 50%. Росту цен на спирт способствовал его активный выкуп для нужд "оборонки", сообщил эксперт Autonews. И, по его словам, в дальнейшем тенденция по увеличению стоимости сохранится.

"Чего ожидаем? Роста розничной стоимости в магазинах и на АЗС на 20-30%. Это касается продавцов, которые не могут допустить продажи запрещенной метиловой продукции. Также ожидаем роста продаж жидкостей на базе запрещенного в РФ метила вдоль дорог – с автомобилей у обочины с пирамидками из пятилитровых банок с голубым огоньком внутри", – сказал Autonews.ru Илья Плисов.