Рассказываем, какие фильмы и сериалы вошли в пятерку лидеров по просмотрам в первом полугодии 2024 года

26 июля 2024, 11:00, ИА Амител

Кадр из сериала "Дядя Леша" / Фото: компания МТС

Жители Алтайского края все чаще выбирают онлайн-кинотеатры для досуга. Эксперты онлайн-кинотеатра Kion ("Кион"), входящего в экосистему МТС, провели анализ интересов зрителей региона за первое полугодие (с января по июнь) 2024 года и рассказали, какие фильмы и сериалы оказались наиболее популярными.

Как отмечают в исследовании, за последний год жители Алтайского края стали чаще смотреть фильмы и сериалы. Этот факт связывают с большим количеством ожидаемых премьер, которые вышли в онлайн-кинотеатрах за последние месяцы. Это, в свою очередь, повысило интерес россиян к просмотру контента на стриминговых платформах.

В топ-5 по просмотрам у жителей Алтайского края вошли следующие проекты:

"Вернуть любой ценой" (Россия, 18+) – мелодрама о любви и человечности в нечеловеческих условиях с Сергеем Пускепалисом, Юлией Александровой и Антоном Батыревым. "Сергий против нечисти" (Россия, 18+) – уникальная франшиза приключения борца с темными силами с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко в главных ролях. "Мастер и Маргарита" (Россия, 18+) – экранизация одноименного романа Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь. "Дядя Леша" (Россия, 16+) – преступно-добрый комедийный сериал о современном Робин Гуде из Рыбинска с Тимофеем Трибунцевым и Анной Уколовой. "Банда "ЗИГ ЗАГ" (Россия, 16+) – остросюжетный детектив с Игорем Петренко, Александром Устюговым, Павлом Трубинером и Екатериной Вилковой.

Одним из самых популярных актеров, фильмы и сериалы с участием которого чаще всего смотрели жители Алтайского края, стал Павел Прилучный.