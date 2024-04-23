НОВОСТИОбщество

"Дышать невозможно". В Барнауле пожаловались на автобус с закрытыми на саморез окнами

По словам местного жителя, печка в салоне при этом "включена на максимум"

23 апреля 2024, 09:31, ИА Амител

Окно в автобусе № 2 / Фото: "Инцидент Барнаул"
Окно в автобусе № 2 / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на закрытые саморезом окна в автобусе № 2. По его словам, от этого в салоне стоит жара и трудно дышать.

"В одном из автобусов маршрута № 2 водитель саморезом заблокировал окна. В автобусе жара, дышать невозможно, так еще и ни одно окно нельзя открыть. Печка как всегда включена на максимум", – цитирует его "Инцидент Барнаул".

В комментариях некоторые пользователи предположили, что шофер специально закрывал форточки на зиму, и просто пока еще не открыл.

Барнаул жалобы и просьбы

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

09:37:04 23-04-2024

Принять ответные меры - прикрутить саморезами водителя к сиденью.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:39:00 23-04-2024

Ну что сразу жаловаться - то? Вам в Новосиб что ли на нём ехать ?

  -16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:02:29 23-04-2024

Гость (09:39:00 23-04-2024) Ну что сразу жаловаться - то? Вам в Новосиб что ли на нём ех... Да за проезд платим не хило, чтоб еще здоровье гробить?????????? Задыхайтесь САМИ!

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:15:57 23-04-2024

Гость (10:02:29 23-04-2024) Да за проезд платим не хило, чтоб еще здоровье гробить??????... в автобусах каждый день люди сознание теряют

  14 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:51:39 23-04-2024

Гость (10:02:29 23-04-2024) Да за проезд платим не хило, чтоб еще здоровье гробить??????... Не хило - это сколько?

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:19 23-04-2024

Гость (10:51:39 23-04-2024) Не хило - это сколько?... сколько есть - столько и "не хило", судя по разбитому автопарку

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:49 23-04-2024

Ну вам же сказали, надо по 65р за проезд. вы не согласились, вот и результат.... Но, хуже всего, что даже если 100р сделают за проезд - то ничего не изменится. как был срач и старые автобусы так и будет - тут дело в отношении к людям , не как к КЛИЕНТАМ а как к биомусору. Просто зажрались, и оборзели!

  23 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:16:44 23-04-2024

А вы не задумывались о том, что таким образом водитель предотвратил случаи травмирования пассажиров в салоне автобуса вследствии высовывания рук и голов последних из салона во время движения. Он ведь не может одновременно следить за этим и вести автобус. А в случае подобных происшествий именно он будет нести ответственность, а не пассажир, высунулся из окна.

  -28 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:22 23-04-2024

Гость (10:16:44 23-04-2024) А вы не задумывались о том, что таким образом водитель предо... А чтобы пассажиры в носу не ковырялись, во избежание травмирования им надо руки связывать на входе. И глаза чтобы не выткнули.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:44:55 23-04-2024

Гость (10:29:22 23-04-2024) А чтобы пассажиры в носу не ковырялись, во избежание травмир... Вы правда думаете , что пассажиры автобуса №2 настолько дикие, что будут высовываться из окон , если окна не забить гвоздями

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:42 23-04-2024

Гость (10:16:44 23-04-2024) А вы не задумывались о том, что таким образом водитель предо... Пусть включит кондиционер, заботливый такой водитель.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:23:41 23-04-2024

Гость (10:16:44 23-04-2024) А вы не задумывались о том, что таким образом водитель предо...
Так вот почему на маршрутах так мало автобусов-это водители предотвращают случаи травматизма!!!
И если всем пешком ходить-никакие саморезы людям не страшны!

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:33:10 23-04-2024

В 203 пригородном маршруте запечатанные окнга- норма. Деревенщина боится сквозняков, как огня.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Газелист.

10:50:32 23-04-2024

Скажите спасибо,что выхлопную к вам в салон не вывел!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Жора

10:52:40 23-04-2024

Обычные нанотехнологии. Дремучие барнаульцы, лишь бы жаловаться.

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:52:21 23-04-2024

А ну как повысят проезд до 35 рублей 1 мая - ВЕСЬ транспорт сразу обновится, температура в салоне понизится и саморезы из окошек повыскочат! А троллейбусы из 50-летних корыт превратятся в новые машины (прямо с конвейера).

Уже в предвкушении этого прекраснейшего дня.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:56:59 23-04-2024

Вообщето это нарушения техники безопастности. Перекрывать и блокировать пути эвакуации запрещено!

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров