"Дышать невозможно". В Барнауле пожаловались на автобус с закрытыми на саморез окнами

По словам местного жителя, печка в салоне при этом "включена на максимум"

23 апреля 2024, 09:31, ИА Амител

Окно в автобусе № 2 / Фото: "Инцидент Барнаул"

Житель Барнаула пожаловался на закрытые саморезом окна в автобусе № 2. По его словам, от этого в салоне стоит жара и трудно дышать.

"В одном из автобусов маршрута № 2 водитель саморезом заблокировал окна. В автобусе жара, дышать невозможно, так еще и ни одно окно нельзя открыть. Печка как всегда включена на максимум", – цитирует его "Инцидент Барнаул".

В комментариях некоторые пользователи предположили, что шофер специально закрывал форточки на зиму, и просто пока еще не открыл.