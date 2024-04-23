"Дышать невозможно". В Барнауле пожаловались на автобус с закрытыми на саморез окнами
По словам местного жителя, печка в салоне при этом "включена на максимум"
23 апреля 2024, 09:31, ИА Амител
Окно в автобусе № 2 / Фото: "Инцидент Барнаул"
Житель Барнаула пожаловался на закрытые саморезом окна в автобусе № 2. По его словам, от этого в салоне стоит жара и трудно дышать.
"В одном из автобусов маршрута № 2 водитель саморезом заблокировал окна. В автобусе жара, дышать невозможно, так еще и ни одно окно нельзя открыть. Печка как всегда включена на максимум", – цитирует его "Инцидент Барнаул".
В комментариях некоторые пользователи предположили, что шофер специально закрывал форточки на зиму, и просто пока еще не открыл.
09:37:04 23-04-2024
Принять ответные меры - прикрутить саморезами водителя к сиденью.
09:39:00 23-04-2024
Ну что сразу жаловаться - то? Вам в Новосиб что ли на нём ехать ?
10:02:29 23-04-2024
Гость (09:39:00 23-04-2024) Ну что сразу жаловаться - то? Вам в Новосиб что ли на нём ех... Да за проезд платим не хило, чтоб еще здоровье гробить?????????? Задыхайтесь САМИ!
10:15:57 23-04-2024
Гость (10:02:29 23-04-2024) Да за проезд платим не хило, чтоб еще здоровье гробить??????... в автобусах каждый день люди сознание теряют
10:51:39 23-04-2024
Гость (10:02:29 23-04-2024) Да за проезд платим не хило, чтоб еще здоровье гробить??????... Не хило - это сколько?
15:44:19 23-04-2024
Гость (10:51:39 23-04-2024) Не хило - это сколько?... сколько есть - столько и "не хило", судя по разбитому автопарку
10:05:49 23-04-2024
Ну вам же сказали, надо по 65р за проезд. вы не согласились, вот и результат.... Но, хуже всего, что даже если 100р сделают за проезд - то ничего не изменится. как был срач и старые автобусы так и будет - тут дело в отношении к людям , не как к КЛИЕНТАМ а как к биомусору. Просто зажрались, и оборзели!
10:16:44 23-04-2024
А вы не задумывались о том, что таким образом водитель предотвратил случаи травмирования пассажиров в салоне автобуса вследствии высовывания рук и голов последних из салона во время движения. Он ведь не может одновременно следить за этим и вести автобус. А в случае подобных происшествий именно он будет нести ответственность, а не пассажир, высунулся из окна.
10:29:22 23-04-2024
Гость (10:16:44 23-04-2024) А вы не задумывались о том, что таким образом водитель предо... А чтобы пассажиры в носу не ковырялись, во избежание травмирования им надо руки связывать на входе. И глаза чтобы не выткнули.
13:44:55 23-04-2024
Гость (10:29:22 23-04-2024) А чтобы пассажиры в носу не ковырялись, во избежание травмир... Вы правда думаете , что пассажиры автобуса №2 настолько дикие, что будут высовываться из окон , если окна не забить гвоздями
10:33:42 23-04-2024
Гость (10:16:44 23-04-2024) А вы не задумывались о том, что таким образом водитель предо... Пусть включит кондиционер, заботливый такой водитель.
13:23:41 23-04-2024
Гость (10:16:44 23-04-2024) А вы не задумывались о том, что таким образом водитель предо...
Так вот почему на маршрутах так мало автобусов-это водители предотвращают случаи травматизма!!!
И если всем пешком ходить-никакие саморезы людям не страшны!
10:33:10 23-04-2024
В 203 пригородном маршруте запечатанные окнга- норма. Деревенщина боится сквозняков, как огня.
10:50:32 23-04-2024
Скажите спасибо,что выхлопную к вам в салон не вывел!
10:52:40 23-04-2024
Обычные нанотехнологии. Дремучие барнаульцы, лишь бы жаловаться.
12:52:21 23-04-2024
А ну как повысят проезд до 35 рублей 1 мая - ВЕСЬ транспорт сразу обновится, температура в салоне понизится и саморезы из окошек повыскочат! А троллейбусы из 50-летних корыт превратятся в новые машины (прямо с конвейера).
Уже в предвкушении этого прекраснейшего дня.
12:56:59 23-04-2024
Вообщето это нарушения техники безопастности. Перекрывать и блокировать пути эвакуации запрещено!