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Дюмин: ВСУ скоро вытеснят из Курской области

Он назвал действия российской армии мужественными

25 сентября 2024, 23:23, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российский флаг / Фото: unsplash.com

Российская территория будет освобождена в ближайшее время согласно планам Генштаба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

"Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена", – сказал он.

Дюмин отметил, что действия российской армии "мужественные", как и командиров, которые ими управляют.

Читайте также в сюжете: Украинская армия в российских регионах

Комментарии 8

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Гость

05:47:43 26-09-2024

Слова, слова, слова, а в ответ тишина.

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Гость

07:03:34 26-09-2024

Ага, за три дня! Чего там вытеснять-то!

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Гость

08:21:01 26-09-2024

Ну хорошо, если так

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Гость

09:40:13 26-09-2024

И не останавливаясь двигаться дальше.

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Гость

10:44:42 26-09-2024

слов нет. .. чего ждут опять???

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гость

11:14:08 26-09-2024

аллаутдинов в августе еще обещал

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Гость

11:39:01 26-09-2024

гость (11:14:08 26-09-2024) аллаутдинов в августе еще обещал... Враги обходят его мимо и остаются позади его.

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Гость

22:42:27 26-09-2024

да КОГДА уже? каждые 3 дня выходит новое "скоро"

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