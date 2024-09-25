Дюмин: ВСУ скоро вытеснят из Курской области

Он назвал действия российской армии мужественными

25 сентября 2024, 23:23, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com

Российская территория будет освобождена в ближайшее время согласно планам Генштаба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на секретаря Госсовета Алексея Дюмина.

"Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена", – сказал он.

Дюмин отметил, что действия российской армии "мужественные", как и командиров, которые ими управляют.