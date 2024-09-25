Дюмин: ВСУ скоро вытеснят из Курской области
Он назвал действия российской армии мужественными
25 сентября 2024, 23:23, ИА Амител
Российский флаг / Фото: unsplash.com
Российская территория будет освобождена в ближайшее время согласно планам Генштаба. Об этом сообщает РБК со ссылкой на секретаря Госсовета Алексея Дюмина.
"Исходя из тех планов, которые есть у Генерального штаба, в ближайшее время наша территория будет освобождена", – сказал он.
Дюмин отметил, что действия российской армии "мужественные", как и командиров, которые ими управляют.
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05:47:43 26-09-2024
Слова, слова, слова, а в ответ тишина.
07:03:34 26-09-2024
Ага, за три дня! Чего там вытеснять-то!
08:21:01 26-09-2024
Ну хорошо, если так
09:40:13 26-09-2024
И не останавливаясь двигаться дальше.
10:44:42 26-09-2024
слов нет. .. чего ждут опять???
11:14:08 26-09-2024
аллаутдинов в августе еще обещал
11:39:01 26-09-2024
гость (11:14:08 26-09-2024) аллаутдинов в августе еще обещал... Враги обходят его мимо и остаются позади его.
22:42:27 26-09-2024
да КОГДА уже? каждые 3 дня выходит новое "скоро"