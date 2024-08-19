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Джабаров: части ВСУ, которые вторглись на территорию РФ, будут уничтожены

Ранее мэр Львова заявил, что нападение ВСУ на Курскую область имеет свою "страшную цену"

19 августа 2024, 07:14, ИА Амител

Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/675078
Флаг России / Фото: pxhere.com/ru/photo/675078

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что все подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), которые пересекли границу России, будут уничтожены или захвачены. Об этом сообщает "Лента.ру".

Ранее мэр Львова Андрей Садовый на своей странице в соцсетях заявил, что нападение ВСУ на Курскую область имеет свою "страшную цену". Он призвал помнить тех, кто за это "расплачивается".

"Я так понимаю, что в числе тех частей, которые вторглись в Курскую область, было много выходцев с Западной Украины. Пошли похоронки", — ответил на его слова Джаббаров.

Он добавил, что это касается не только выходцев с Западной Украины, но и всех, кто посмел вторгнуться в Россию. По мнению сенаторы, все они будут либо уничтожены, либо взяты в плен.

Курская область
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Комментарии 6

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Лапти Алладина

07:17:44 19-08-2024

Все правильно говорит

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Гость

07:38:54 19-08-2024

Лапти Алладина (07:17:44 19-08-2024) Все правильно говорит...
В какой уже раз?

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Гость

08:21:40 19-08-2024

Зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, видимо уже лично возглавил наступление? Разбудите Джабарова.

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Гость

09:40:00 19-08-2024

... Взяты в плен...
А кормить их Джабароа со своей зарплаты кормить будет?

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Гость

10:27:55 19-08-2024

только еще БУДУТ??

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Гость

08:48:47 20-08-2024

Неожиданно. Верь после этого СМИ.

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