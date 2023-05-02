Джаред Лето в костюме кота и все, все, все. Как прошёл бал Института костюма Met Gala

Самое модное событие года прошло в память о великом кутюрье Карле Лагерфельде

02 мая 2023, 14:38, ИА Амител





























Met Gala – 2023 / Фото: AP/TASS

1 мая в Нью-Йорке прошло самое главное событие всех крупнейших домов моды – Бал Института костюма Met Gala. Тема этого года – "Карл Лагерфельд: линия красоты". Организаторы решили так отдать дань уважения и памяти работам знаменитого дизайнера, скончавшегося в 2019 году в возрасте 85 лет.

Представить костюмы ведущих дизайнеров пришёл весь свет мирового шоу-бизнеса.









Met Gala – 2023 / Фото: AP/TASS

Некоторые звёзды примерили на себя нашумевшие образы, созданные Лагерфельдом, а некоторые облачились в образ любимой кошки Карла Лагерфельда – Шупетт. Так, Джаред Лето вышел на дорожку в костюме питомца дизайнера. Отличилась тем же методом и американская певица Doja Cat.