Джаред Лето в костюме кота и все, все, все. Как прошёл бал Института костюма Met Gala
Самое модное событие года прошло в память о великом кутюрье Карле Лагерфельде
02 мая 2023, 14:38, ИА Амител
1 мая в Нью-Йорке прошло самое главное событие всех крупнейших домов моды – Бал Института костюма Met Gala. Тема этого года – "Карл Лагерфельд: линия красоты". Организаторы решили так отдать дань уважения и памяти работам знаменитого дизайнера, скончавшегося в 2019 году в возрасте 85 лет.
Представить костюмы ведущих дизайнеров пришёл весь свет мирового шоу-бизнеса.
Некоторые звёзды примерили на себя нашумевшие образы, созданные Лагерфельдом, а некоторые облачились в образ любимой кошки Карла Лагерфельда – Шупетт. Так, Джаред Лето вышел на дорожку в костюме питомца дизайнера. Отличилась тем же методом и американская певица Doja Cat.
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