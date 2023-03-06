А также совершать выгодные сделки по грузоперевозкам и осуществлять переезд в два клика

06 марта 2023, 08:00, ИА Амител

Автомобиль. Поездка / Фото: Freepik

Среди барнаульцев набирает популярность сервис "Едем.рф" – приложение максимально полезное для путешествий. Удобство платформы оценили уже более 3 млн пользователей – оцените и вы.

Что за сервис "Едем.рф"?

"Едем.рф" объединяет три направления: карпулинг, автобусные поездки и грузоперевозки. Водители и пассажиры делят затраты на бензин между собой, и таким образом экономят на поездках. Туристы и путешественники сравнивают цены на автобусные билеты, находя наиболее выгодное предложение. Также сервис объединяет заказчиков и исполнителей грузоперевозок по всей России и СНГ.

Как использовать сервис "Едем.рф"?

На платформе используется простая и интуитивно понятная навигация. Вы регистрируетесь на сервисе только раз. У вас один личный кабинет на все направления – здесь хранится информация о ваших поездках, билетах, перевозках, приходят уведомления от сервиса и техподдержки. Чтобы зарегистрироваться, вам достаточно набрать в поиске "едем.рф", перейти на сайт и нажать на кнопку "Зарегистрироваться" либо скачать приложение в официальных маркетах и следовать инструкции.

Как найти попутчиков, если вы пассажир?

Если вы планируете поездку в другой город, то сервис найдёт попутчиков на нужную дату. Просто укажите желаемый маршрут в полях "Откуда" и "Куда", выберите дату и посмотрите ленту выдачи. Обратите внимание на иконки внизу объявлений, они помогут сориентироваться: берёт ли водитель пассажиров с детьми, животными, багажом и т.д. Также советуем читать комментарии, в них часто пишут место старта маршрута, возможные остановки по пути. Если вас всё устроило, то вы бронируете место в автомобиле перевозчика. Для этого на платформе есть несколько способов бронирования и оплаты: наличными или по карте.

Как найти попутчиков, если вы водитель?

С помощью сервиса "Едем.рф" водители "убивают" сразу двух зайцев: значительно экономят на бензине и находят компанию в поездку. Для этого вам нужно нажать на "Создать поездку", заполнить данные о себе и вашем автомобиле (сервис настоятельно рекомендует добавлять фото в профиль), опубликовать объявление и ждать отклика на ваше предложение. Оплата от пассажиров поступит вам по окончании поездки. Ещё один бонус для водителей – опция "Беру посылки", можно поставить галочку при создании поездки, если у вас остались свободные места в салоне, и тем самым ещё сократить расходы на топливо.

Автобус / Фото: Drazen Zigic / Freepik

Как купить билет на автобус?

На сервисе "Eдем.рф" вы найдёте информацию о самых популярных автобусных маршрутах по приятной цене. Сервис сотрудничает только с официальными и проверенными перевозчиками. Билет можно приобрести не выходя из дома, онлайн. Удобно, без касс и очередей, в несколько кликов. Доступно быстрое бронирование поездки, а также возврат билетов онлайн.

Как стать грузоперевозчиком или отправить груз через "Едем.рф"?

Грузоперевозки – новое направление на сервисе, его анонсировали в декабре 2022 года, и сейчас его функционал абсолютно бесплатен. Любой грузоперевозчик может опубликовать объявление о своих услугах без комиссии и найти заказчика. На данный момент вряд ли найдётся подобный массовый сервис, который безвозмездно публикует объявления. А ведь платформой "Едем.рф" воспользовались уже более 100 тыс. грузоперевозчиков и отправителей.

Чтобы опубликовать объявление об услугах грузоперевозки, перейдите в раздел "Создать поездку", далее выберите "Грузоперевозки", укажите соответствующий статус (частное или юридическое лицо), заполните все необходимые данные и опубликуйте объявление. Чем больше деталей и информации дадите заказчику, тем больше отклика получите.

Грузоотправители отмечают удобство сервиса: понятная и подробная фильтрация, сортировка по датам, городам и регионам – пользователи не тратят массу времени на уточнение деталей и могут найти наиболее подходящее предложение.

Грузоперевозки / Фото: Drazen Zigic / Freepik

"Едем.рф" – удобный сервис, который помогает водителям, попутчикам и грузоперевозчикам найти другу друга. Путешествуйте по стране, находите попутчиков и доставляйте грузы с одним выгодным сервисом, скачивайте "Едем.рф".

"Едем.рф" (ООО "Контент")

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