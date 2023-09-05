Синоптики пообещали в регионе потепление до +23 градусов

05 сентября 2023, 17:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В период с 5 по 7 сентября погода в Алтайском крае ожидается неустойчивая, периодически будут идти дожди. По ночам температура воздуха будет колебаться от +3 до +10°С, а днем воздух прогреется от +13 до 19°С. Долгожданное потепление придет в регион 8 сентября. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"Уже днем в пятницу температура повысится до +15...+20 градусов. И на выходных у нас ожидается теплая и солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +18...+23 градусов. Ночью будет +7...+13. К воскресенью почва уже просохнет и 10 сентября можно будет копать картофель", – отмечает эксперт.

Такая комфортная погода сохранится в Алтайском крае, по предварительным данным, до середины следующей рабочей недели.