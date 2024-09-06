Едем на картошку. Какая погода будет в Алтайском крае с 7 по 15 сентября?
Синоптики пообещали в регионе потепление до +22 градусов
06 сентября 2024, 16:25, ИА Амител
Неустойчивая погода сохранится в Алтайском крае до 10 сентября. В этот период местами в регионе еще пройдут дожди, но с каждым днем их интенсивность и площадь распространения будет сокращаться. А температура воздуха, наоборот, постепенно начнет нарастать. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
"На выходных ночью столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Но если днем 7 сентября будет от +11 до +16°С, а воскресенье воздух прогреется до +13...+18°С, то в понедельник температура повысится уже до +15...+20°С", – рассказала синоптик.
В период с 10 по 15 августа Алтайский край окажется во власти антициклона, с которым дожди прекратятся. Ночью будет от +4 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+22°С.
"На фоне достаточно высоких для сентября дневных температур почва просохнет, и на следующих выходных можно будет копать картофель. При этом нужно предупредить огородников, что в ночь на 12 сентября на почве возможны заморозки", – отметила Людмила Сырых.
17:36:00 06-09-2024
мы обычно раньше выкапывали...
До холодов и слякоти
11:20:20 07-09-2024
Шинник (17:36:00 06-09-2024) мы обычно раньше выкапывали...До холодов и слякоти... В июле, видимо
12:17:47 07-09-2024
Шинник (17:36:00 06-09-2024) мы обычно раньше выкапывали...До холодов и слякоти... В августе или июле?
14:20:15 07-09-2024
Шинник (17:36:00 06-09-2024) мы обычно раньше выкапывали...До холодов и слякоти... Шинник, а ты забыл когда была посадка картофеля в этом году? В прошлые годв садили в конце апреля в начале мая, а нынче посадили 23 мая.
15:40:35 07-09-2024
Это нынче такой сентябрь холодный и дождливый, а вообще-то в сентябре обычно и капаем картошку.