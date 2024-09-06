Едем на картошку. Какая погода будет в Алтайском крае с 7 по 15 сентября?

Синоптики пообещали в регионе потепление до +22 градусов

06 сентября 2024, 16:25, ИА Амител

Картофель / Фото: unsplash.com/javier albuja

Неустойчивая погода сохранится в Алтайском крае до 10 сентября. В этот период местами в регионе еще пройдут дожди, но с каждым днем их интенсивность и площадь распространения будет сокращаться. А температура воздуха, наоборот, постепенно начнет нарастать. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

"На выходных ночью столбики термометров покажут +5...+10 градусов. Но если днем 7 сентября будет от +11 до +16°С, а воскресенье воздух прогреется до +13...+18°С, то в понедельник температура повысится уже до +15...+20°С", – рассказала синоптик.

В период с 10 по 15 августа Алтайский край окажется во власти антициклона, с которым дожди прекратятся. Ночью будет от +4 до +10 градусов, а днем воздух прогреется до +17...+22°С.