Едем отдыхать. Где укрепить здоровье после долгой сибирской зимы

Как отдохнуть с пользой в санатории "Обь"

23 марта 2023, 10:05, ИА Амител

Фото: санаторий "Обь"

После затяжной зимы многие испытывают сезонную нехватку витаминов, которая приводит к снижению иммунитета. Вы можете чувствовать усталость, быструю утомляемость и апатию. Такое состояние нередко может спровоцировать обострение хронических заболеваний. Конечно, до такого лучше не доводить. Больше гуляйте, ешьте фрукты и овощи и собирайтесь в санаторий, а почему бы и нет.

Как бороться с весенней хандрой и не разболеться?

Ни для кого не секрет, что справляться с апатией и укреплять здоровье помогает правильное питание, режим дня, а также регулярные прогулки на свежем воздухе. Полезными станут и различные оздоровительные процедуры, занятия спортом и посещение бассейна – всё это вы можете найти в санатории "Обь".

Здравница как раз расположена в сосновом бору, вдали от городской пыли. Здесь свежий воздух, сбалансированное полезное четырёхразовое питание, кислородные коктейли. И, конечно, процедуры по профилактике и лечению различных заболеваний, как для взрослых, так и для детей с четырёх лет. Сегодня специализация санатория охватывает практически весь спектр санаторно-курортных услуг.

Какие услуги по лечению и оздоровлению предлагает санаторий?

Спектр очень широкий:

лечение сердечно-сосудистых заболеваний;

лечение нервной системы;

лечение опорно-двигательного аппарата;

лечение заболеваний органов пищеварения;

лечение заболеваний органов дыхания;

восстановление обмена веществ и эндокринной системы;

а также реабилитация и амбулаторное лечение после COVID-19 (по полису ОМС), операций на позвоночнике и перенесённого инсульта.

Кстати, для всех гостей действует скидка 15% на лечебные путёвки от 10 дней на все категории номеров (акция бессрочная). Для пенсионеров санаторий предлагает скидку 20% (в период с 1 февраля по 31 мая 2023 года), которая распространяется на лечебные путёвки продолжительностью также от 10 дней. Все подробности и бронирование можно узнать по телефону 8-800-250-45-90.

Не только оздоровиться, но и отдохнуть

­­Санаторий "Обь" также заботится и о развлечениях для своих гостей. Каждый день здесь проходят культурно-развлекательные мероприятия, тематические вечера, концерты, конкурсы. Есть современный плавательный бассейн с температурой воды +28 градусов. Посещение бассейна входит в стоимость лечебной путёвки (45 минут). Любителям активного отдыха можно заняться аквааэробикой.

Также в "Оби" есть своя библиотека, где вы найдёте много интересных книг, газет и журналов.

Чем в санатории можно заняться детям?

Маленькие гости получают не только полноценное оздоровление, но и интересно проводят время. На территории санатория есть детская игровая комната с опытным воспитателем. Здесь можно играть, лепить из пластилина, рисовать и смотреть мультфильмы. Это очень удобно для родителей, поскольку можно интересно занять своего ребёнка пока вы посещаете процедуры. Ещё для детей проводят различные мастер-классы:

бисероплетение;

Бумагопластика

куклы-обереги;

квиллинг;

рисование;

валяние из шерсти.

А ещё разные конкурсно-игровые программы, развлекательно-познавательные программы и спортивные мероприятия (весёлые старты, малые олимпийские игры и другие).









Санаторий "Обь"

Если у вас нет времени на полноценный отпуск в санатории, то приезжайте хотя бы на короткие оздоровительные программы. Например, путёвку на отдых в санаторий Алтая можно купить продолжительностью от одного дня. Такой полезный отдых можно запланировать на выходные.

Узнать подробности и забронировать номер можно по телефонам: 8 (385-2) 268-168, 8 (385-2) 684-578, 8-800-250-45-90.

КГБУ "Санаторий "Обь"

Адрес: Барнаул, Змеиногорский тракт, 77

Тел.: 8 (3852) 268-168, 8 (3852) 684-578, 8-800-250-45-90

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