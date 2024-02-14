"Единая Россия" анонсировала зимний этап всероссийского спортмарафона "Сила России"

В течение месяца партия вместе с Минспортом проведет по всей стране тематические спортивные недели

14 февраля 2024, 16:00, ИА Амител

Марафон "Сила России" / Фото: пресс-служба "Единой России"

В России стартовал марафон "Сила России". Он включает фестивали, конкурсы, открытые тренировки и мастер-классы от известных спортсменов. Идти они будут до 17 марта 2024 года, сообщил секретарь Генсовета партии на запуске марафона в Ханты-Мансийске, передает сайт партии ER.ru.

Мероприятия по всей стране

"Это один из самых молодых проектов партии. В прошлом году мы провели летний этап. Посмотрели, какое количество спортсменов, любителей массового спорта он объединил, и приняли решение о проведении зимнего этапа. Уверен, марафон "Сила России" будет проходить ежегодно", – сказал Андрей Турчак.

Он отметил, что развитию спорта в стране уделяется особое внимание.

"Президент Владимир Путин поддерживает развитие массового спорта и спорта высших достижений. По федеральным программам открываются новые дворцы спорта, спортивные секции. "Единая Россия" реализует партийный проект "Zа самбо", создает шахматные клубы Сергея Карякина на базе штабов общественной поддержки в регионах. Вместе с правительством партия реализует программу развития спорта и открытия спортивных объектов", – напомнил Турчак.

Председатель оргкомитета спортивного марафона, трехкратный победитель Олимпийских игр и многократный чемпион мира по греко-римской борьбе Александр Карелин сообщил, что зимний марафон "Сила России" включает в себя неделю лыжного спорта, спорта на коньках, инклюзивные и семейные площадки и многое другое.

"Летом больше 200 тысяч участников "Силы России" получили возможность пообщаться с маститыми спортсменами, тренерами, найти для себя предпочтительные виды спорта. Уверен, с зимним стартом будет так же. Президент каждый день напоминает, что мы должны быть сильными – каждый по отдельности и государство в целом. Поэтому желаю вам уверенности в правильности выбранного спортивного пути", – сказал он.

С 23 по 25 февраля 2024 года "Единая Россия" проведет лыжные выходные, где основным мероприятием станет фестиваль лыжного спорта "Гонка Легкова" с участием олимпийских чемпионов в Московской области; с 26 февраля – неделю спорта на коньках, с 4 марта – неделю женского здоровья, а с 11 марта – семейную спортивную Масленицу. Зарегистрироваться для участия в мероприятиях марафона можно на сайте "Силы России".

"Именитые спортсмены вновь встретятся с жителями регионов и проведут для них специальные тренировки. В этом сезоне мы сделали акцент не только на зимних видах спорта, но и на семейных активностях. У нас появились семейные тренировки по разным видам спорта, а также занятия для будущих мам", – отметила председатель Центрального совета сторонников "Единой России", депутат Госдумы Ольга Занко.

Она приняла участие в мастер-классе по конькобежному спорту с олимпийской чемпионкой, депутатом Госдумы Светланой Журовой на главной площади Северного речного вокзала в Москве. Спортивные мероприятия состоялись и в других регионах.

Мероприятия в Алтайском крае

Марафон состоится и в Алтайском крае.

"Мы ожидаем, что зимний спортивный марафон "Сила России" пройдет в Алтайском крае так же активно, как и летний, и вызовет у жителей наших городов и сел не меньший интерес. Сейчас вместе с партнерами, а это спортшколы, клубы, спортивные федерации, будем проводить открытые тренировки и состязания по зимнему футболу, хоккею, фигурному катанию, лыжным гонкам", – рассказал председатель регионального Совета сторонников "Единой России" в Алтайском крае Игорь Степаненко.

К зимнему марафону присоединятся именитые спортсмены и в первую очередь паралимпийская чемпионка по лыжным гонкам, заместитель секретаря регионального отделения "Единой России" Татьяна Ильюченко.

По словам Степаненко, марафон "Сила России" станет большим спортивным праздником для жителей Алтайского края. Участие в нем примут целые семьи и трудовые коллективы. Большим событием в муниципалитетах станет и спартакиада первичных отделений партии. Это новый формат, поэтому в регионе с интересом готовятся к проведению этих соревнований.

Напомним, с 1 июня по 12 августа 2023 года сторонники партии провели летний этап марафона "Сила России". В нем приняли участие более 200 тысяч человек.