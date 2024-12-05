"Единая Россия" и волонтеры Алтайского края поддержали бойцов СВО 140 тоннами помощи

Гуманитарный груз отправили в день добровольца

05 декабря 2024, 17:00, ИА Амител

Участники акции / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

5 декабря жители Алтайского края при поддержке партии "Единая Россия" отправили в зону СВО 140 тонн гуманитарной помощи. В нее вошли 13 автомобилей и жизненно важные товары: от шин и дизельных генераторов до тепловизоров, термобелья и именных посылок для бойцов. Не забыли и о нуждах мирных жителей: в Курскую и Белгородскую области отправили одежду, а детям Славяносербского района ЛНР – новогодние подарки. Военные госпитали получили постельное белье, спальные принадлежности, лекарства и медоборудование.

Организаторами акции стали реготделение "Единой России", правительство региона и транспортная компания "Алтайские сети".

На погрузочных работах собрались десятки добровольцев: активисты "Молодой Гвардии Единой России", "Vесточка из дома – с Zаботой о солдате" и "Надежный тыл", участники акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, волонтеры Победы, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и ветераны боевых действий.

"У добровольчества в нашей стране давние традиции. Еще со времен комсомольских строек, Великой Отечественной войны соотечественники объединялись ради общих целей. Сегодня мы продолжаем эту традицию и единой, дружной семьей делаем общее дело во благо нашей ближайшей победы", – сказал секретарь реготделения "Единой России", председатель Алтайского краевого Заксобрания Александр Романенко.

И добавил, что волонтерством сегодня занимается не только молодежь, но и пожилые люди, женские движения. Их деятельность бесценна для страны и бойцов, которые защищают Родину.

Отправка в зону СВО 140 тонн гуманитарной помощи / Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Вместе с Александром Романенко в отправке груза приняли участие первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" и вице-спикер АКЗС Денис Голобородько, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края Екатерина Четошникова, координатор партпроекта "Женское движение Единой России" в Алтайском крае и руководитель реготделения Комитета семей воинов Отечества Кристина Юстус, руководитель регионального исполкома "Единой России" и депутат Барнаульской городской Думы Иван Гладких, председатель Ассоциации ветеранов СВО и депутат АКЗС Владимир Громов.

Напомним, что в День народного единства из Барнаула отправили 80 тонн гуманитарной помощи для алтайских военнослужащих и жителей Славяносербского района ЛНР. В составе груза – автомобили, квадроцикл, прицеп, дроны и другая техника. А также – лекарства и именные посылки от родных и близких.