"Единая Россия" провела неделю национальных видов спорта в Алтайском крае

Тематическое мероприятие прошло в рамках летнего этапа спортивного марафона "Сила России"

19 июня 2024, 11:30, ИА Амител

Самбо. Неделя национальных видов спорта / Фото: "Единая Россия"

В Алтайском крае прошла неделя национальных видов спорта, организованная "Единой Россией". Мероприятие, приуроченное ко Дню России, было частью летнего этапа спортивного марафона "Сила России", проводимого партией по всей стране с участием сторонников и партнеров.

В Барнауле активисты проекта "Zа самбо" провели открытую тренировку в парке "Изумрудный".

"Самбо неразрывно с Россией. Это наш национальный вид борьбы и единственный международный вид спорта, в котором язык общения – русский", – сказал председатель Федерации самбо Алтайского края Владимир Жданов.В Бийске партийцы провели массовую детскую тренировку на стадионе школы № 1. В мероприятии приняли участие мастер спорта по кикбоксингу, депутат Бийской гордумы Максим Железовский, чемпион России и Европы по кикбоксингу Андрей Пилюгин, а также чемпионка мира и Европы по плаванию в ластах и депутат Бийской думы Жанна Нечитайло.

По словам исполнительного секретаря бийского отделения "Единой России" Елены Речковой, тренировки в рамках марафона "Сила России" будут проходить в Бийске еженедельно до 10 августа 2024 года. Следующая состоится 21 июня в 11:30 на улице Раздольной, 28 (детская площадка "Ясная").

Неделя национальных видов спорта / Фото: "Единая Россия"

Все больше городов и сел Алтайского края присоединяются к марафону "Сила России". Например, в Белокурихе представители партии провели турнир по большому теннису на корте санатория "Белокуриха". А в центре села Ключи тренер по тхэквондо Сархан Азизов организовал мастер-класс по боевым искусствам со своими учениками.

Прошлым летом прошло 37 крупных мероприятий – от открытых тренировок по разным видам спорта до фестиваля ГТО. Участниками марафона в крае стали больше тысячи человек.

"В этом году вместе с партнерами, в числе которых Министерство спорта, спортивные клубы, школы и федерации, планируем много активностей. Ждем жителей края на площадках марафона "Сила России", – подытожил председатель регионального совета сторонников "Единой России" Игорь Степаненко.Летний этап марафона начался 1 июня. В 89 регионах заработали спортивные площадки. Мероприятия проходят в формате фестивалей, конкурсов, открытых тренировок и мастер-классов.

Присоединиться к марафону может любой желающий. Регистрация и выбор спортивной площадки в регионе доступны на сайте sila-rossii.er.ru.