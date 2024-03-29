"Единая Россия" выбирает кандидата в депутаты Алтайского Заксобрания

Делать это будут через традиционное предварительное голосование

29 марта 2024, 13:30, ИА Амител

Александр Романенко / Фото: пресс-служба "Единой России"

"Единая Россия" запустила предварительное голосование, в рамках которого партия определит своего кандидата на дополнительные выборы в Алтайское краевое Заксобрание. Старт процедуре дали 27 марта на заседании Президиума Регионального политсовета. Выбирать одного депутата по 21-му округу будут в сентябре 2024 года.

С 28 марта по 15 апреля пройдет выдвижение кандидатов на сайте pg.er.ru. К 30 апреля партия сформирует итоговый список участников. Те смогут проводить агитацию до 19 мая. Само же предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, оно будет опять же электронным. Имя будущего кандидата назовут 28 мая.

"В этом году внутрипартийной процедуре отбора кандидатов исполняется 15 лет. Все эти годы "Единая Россия" остается верна своим принципам: мы выдвигаем кандидатов на основе мнения людей. Выдвинуть свою кандидатуру по-прежнему могут все желающие вне зависимости от статуса и наличия политического опыта", – прокомментировал секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко.Романенко возглавил организационный комитет по проведению предварительного голосования. Также в него вошли 17 членов и сторонников партии, представителей средств массовой информации. Это первый заместитель секретаря реготделения "Единой России" Денис Голобородько, руководитель регионального исполкома партии Иван Гладких, секретарь Барнаульского местного отделения ЕР Вячеслав Франк, руководитель штаба общественной поддержки Алтайского края Андрей Осипов.

Как ранее сообщал amic.ru, одно кресло в АКЗС стало вакантным в декабре 2023 года. Тогда депутат от ЕР Иван Нифонтов занял пост министра спорта Алтайского края. Поскольку в АКЗС он пришел по одномандатному округу, передать мандат можно только на выборах. Участие в них имеют право принять все партии.