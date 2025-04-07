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"Единая Россия" выполнила 80% показателей своей народной программы

Дмитрий Медведев отметил повышение уровня жизни россиян

07 апреля 2025, 17:15, ИА Амител

Владимир Якушев и Дмитрий Медведев / Фото: "Единая Россия"
Владимир Якушев и Дмитрий Медведев / Фото: "Единая Россия"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил о достижении более 80% запланированных показателей народной программы партии. Об этом стало известно на заседании, посвященном промежуточным итогам реализации документа. В обсуждении также приняли участие представители правительства, члены фракции и секретарь Генерального совета ЕР Владимир Якушев. Подробности сообщает сайт ER.ru.

"Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищенные группы. Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году", – сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, дополнительные средства направляют на развитие сельских территорий и малых городов, а также на улучшение жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, здравоохранения и культуры. Программа предусматривает продолжение индексации маткапитала и пенсий работающим гражданам.

За последние шесть лет по программе партии создали почти 250 тыс. дополнительных мест в детских садах, а в регионах построили около 1600 новых школ. Также возвели и обновили 10 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

При поддержке партии продолжается создание комфортной городской среды. В рамках программы "Земский работник культуры" специалисты получают подъемные при переезде работать в малые города и села.

Заседание партии / Фото: "Единая Россия"

Особое внимание партия уделяет участникам специальной военной операции и их семьям. В декабре 2024 года в основном партийном документе появился новый раздел, посвященный этому направлению. Его курирует Герой России Владимир Сайбель. Доклад о промежуточных результатах реализации народной программы направят президенту России Владимиру Путину.

Комментарии 16

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Олег

17:22:01 07-04-2025

Для членов партии оно конечно так!
У меня иное мнение, и я его не поддерживаю и не одобряю

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00100

17:30:37 07-04-2025

Напомните, когда россиянам отдадут валюту со вкладов, уже почти три года лежащую на банковских вкладах? Или все забыли про это?

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Константин

18:03:49 07-04-2025

00100 (17:30:37 07-04-2025) Напомните, когда россиянам отдадут валюту со вкладов, уже по... Каким именно россиянам должны отдать валюту со вкладов ?
С каких именно вкладов ?
Ваш пост сплошная чушь

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Гость

19:48:27 07-04-2025

Константин (18:03:49 07-04-2025) Каким именно россиянам должны отдать валюту со вкладов ?... Видимо, имеются в виду триста 'зелёных' млрд, взятых у российских налогоплательщиков и отправленных за кордон (для "гарантированного сохранения и преумножения")...
Неужели трудно было предвидеть "заморозку" денег под благовидным предлогом "помощи жертве агрессии", чтобы загодя, т.е. до начала реализации плана "СВО", возвратить их в Отечество? Или для того всё и затевалось, чтобы Запад распоряжался ими, как собственными, "щедро" транжиря экспроприированный капитал на финансирование "бандеровцев"?

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Константин

22:06:25 07-04-2025

Гость (19:48:27 07-04-2025) Видимо, имеются в виду триста 'зелёных' млрд, взятых у росси... У меня вопрос ко всем специалистам по вкладам
А не будь СВО - они получили бы хоть копейку с этих вкладов ?

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Константин

16:18:39 08-04-2025

Константин (22:06:25 07-04-2025) У меня вопрос ко всем специалистам по вкладам А не будь ... Специалисты по вкладам сдулись ?

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Гость

17:42:27 07-04-2025

Народ и партия едины?

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Константин

19:05:13 07-04-2025

Гость (17:42:27 07-04-2025) Народ и партия едины? ... а ты против?

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Кхм...

21:13:41 07-04-2025

Константин (19:05:13 07-04-2025) а ты против?... А ты кто? "Партия"? Ну так прогуляйся лесом, "партия".

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Константин

08:36:14 08-04-2025

Кхм... (21:13:41 07-04-2025) А ты кто? "Партия"? Ну так прогуляйся лесом, "партия".... Партий много сейчас - ты о какой ?

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Гость

18:41:22 07-04-2025

Пока богатеют олигархи - люди бледнеют! О каких улучшениях идёт речь, если нищий народ в стране?

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Гость

19:07:22 07-04-2025

Не граждане, стало быть, но сама же правящая партия вправе оценивать степень "повышения" уровня жизни россов, несмотря на то, что плебс констатирует его неуклонное снижение!?

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Гость

19:10:44 07-04-2025

Мы все догадываемся перед каким народом медвежата почти выполнили программу и у каких россиян благополучие неустанно растет.

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Гость

19:27:16 07-04-2025

Овечкина в партию примите - будете рассказывать, как нагнули пиндосов

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Гость

22:52:15 07-04-2025

пусть сначала по программе 20/20 отчитаются!?...

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Константин

11:24:25 08-04-2025

Гость (22:52:15 07-04-2025) пусть сначала по программе 20/20 отчитаются!?...... Перед кем?

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