"Единая Россия" выполнила 80% показателей своей народной программы
Дмитрий Медведев отметил повышение уровня жизни россиян
07 апреля 2025, 17:15, ИА Амител
Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил о достижении более 80% запланированных показателей народной программы партии. Об этом стало известно на заседании, посвященном промежуточным итогам реализации документа. В обсуждении также приняли участие представители правительства, члены фракции и секретарь Генерального совета ЕР Владимир Якушев. Подробности сообщает сайт ER.ru.
"Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищенные группы. Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году", – сказал Дмитрий Медведев.
По его словам, дополнительные средства направляют на развитие сельских территорий и малых городов, а также на улучшение жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, здравоохранения и культуры. Программа предусматривает продолжение индексации маткапитала и пенсий работающим гражданам.
За последние шесть лет по программе партии создали почти 250 тыс. дополнительных мест в детских садах, а в регионах построили около 1600 новых школ. Также возвели и обновили 10 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.
При поддержке партии продолжается создание комфортной городской среды. В рамках программы "Земский работник культуры" специалисты получают подъемные при переезде работать в малые города и села.
Особое внимание партия уделяет участникам специальной военной операции и их семьям. В декабре 2024 года в основном партийном документе появился новый раздел, посвященный этому направлению. Его курирует Герой России Владимир Сайбель. Доклад о промежуточных результатах реализации народной программы направят президенту России Владимиру Путину.
17:22:01 07-04-2025
Для членов партии оно конечно так!
У меня иное мнение, и я его не поддерживаю и не одобряю
17:30:37 07-04-2025
Напомните, когда россиянам отдадут валюту со вкладов, уже почти три года лежащую на банковских вкладах? Или все забыли про это?
18:03:49 07-04-2025
00100 (17:30:37 07-04-2025) Напомните, когда россиянам отдадут валюту со вкладов, уже по... Каким именно россиянам должны отдать валюту со вкладов ?
С каких именно вкладов ?
Ваш пост сплошная чушь
19:48:27 07-04-2025
Константин (18:03:49 07-04-2025) Каким именно россиянам должны отдать валюту со вкладов ?... Видимо, имеются в виду триста 'зелёных' млрд, взятых у российских налогоплательщиков и отправленных за кордон (для "гарантированного сохранения и преумножения")...
Неужели трудно было предвидеть "заморозку" денег под благовидным предлогом "помощи жертве агрессии", чтобы загодя, т.е. до начала реализации плана "СВО", возвратить их в Отечество? Или для того всё и затевалось, чтобы Запад распоряжался ими, как собственными, "щедро" транжиря экспроприированный капитал на финансирование "бандеровцев"?
22:06:25 07-04-2025
Гость (19:48:27 07-04-2025) Видимо, имеются в виду триста 'зелёных' млрд, взятых у росси... У меня вопрос ко всем специалистам по вкладам
А не будь СВО - они получили бы хоть копейку с этих вкладов ?
16:18:39 08-04-2025
Константин (22:06:25 07-04-2025) У меня вопрос ко всем специалистам по вкладам А не будь ... Специалисты по вкладам сдулись ?
17:42:27 07-04-2025
Народ и партия едины?
19:05:13 07-04-2025
Гость (17:42:27 07-04-2025) Народ и партия едины? ... а ты против?
21:13:41 07-04-2025
Константин (19:05:13 07-04-2025) а ты против?... А ты кто? "Партия"? Ну так прогуляйся лесом, "партия".
08:36:14 08-04-2025
Кхм... (21:13:41 07-04-2025) А ты кто? "Партия"? Ну так прогуляйся лесом, "партия".... Партий много сейчас - ты о какой ?
18:41:22 07-04-2025
Пока богатеют олигархи - люди бледнеют! О каких улучшениях идёт речь, если нищий народ в стране?
19:07:22 07-04-2025
Не граждане, стало быть, но сама же правящая партия вправе оценивать степень "повышения" уровня жизни россов, несмотря на то, что плебс констатирует его неуклонное снижение!?
19:10:44 07-04-2025
Мы все догадываемся перед каким народом медвежата почти выполнили программу и у каких россиян благополучие неустанно растет.
19:27:16 07-04-2025
Овечкина в партию примите - будете рассказывать, как нагнули пиндосов
22:52:15 07-04-2025
пусть сначала по программе 20/20 отчитаются!?...
11:24:25 08-04-2025
Гость (22:52:15 07-04-2025) пусть сначала по программе 20/20 отчитаются!?...... Перед кем?