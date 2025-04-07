"Единая Россия" выполнила 80% показателей своей народной программы

Дмитрий Медведев отметил повышение уровня жизни россиян

07 апреля 2025, 17:15, ИА Амител

Владимир Якушев и Дмитрий Медведев / Фото: "Единая Россия"

Председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил о достижении более 80% запланированных показателей народной программы партии. Об этом стало известно на заседании, посвященном промежуточным итогам реализации документа. В обсуждении также приняли участие представители правительства, члены фракции и секретарь Генерального совета ЕР Владимир Якушев. Подробности сообщает сайт ER.ru.

"Успешная реализация народной программы напрямую увязана с повышением уровня жизни граждан, включая социально незащищенные группы. Несмотря на все трудности, партия добилась увеличения социальных расходов в 2025 году", – сказал Дмитрий Медведев.

По его словам, дополнительные средства направляют на развитие сельских территорий и малых городов, а также на улучшение жилищно-коммунального хозяйства, общественного транспорта, здравоохранения и культуры. Программа предусматривает продолжение индексации маткапитала и пенсий работающим гражданам.

За последние шесть лет по программе партии создали почти 250 тыс. дополнительных мест в детских садах, а в регионах построили около 1600 новых школ. Также возвели и обновили 10 тыс. фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий.

При поддержке партии продолжается создание комфортной городской среды. В рамках программы "Земский работник культуры" специалисты получают подъемные при переезде работать в малые города и села.

Заседание партии / Фото: "Единая Россия"

Особое внимание партия уделяет участникам специальной военной операции и их семьям. В декабре 2024 года в основном партийном документе появился новый раздел, посвященный этому направлению. Его курирует Герой России Владимир Сайбель. Доклад о промежуточных результатах реализации народной программы направят президенту России Владимиру Путину.