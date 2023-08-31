Единиросс Локтев сменил единоросса Васильева на посту главы комитета АКЗС

Это произошло, потому что Васильев покинул парламент ради должности уполномоченного

31 августа 2023, 17:00, Александра Черданцева

Александр Локтев / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В парламенте Алтайского края снова минус один депутат – мандат сдал председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев. Вместо него на этот пост депутаты избрали Александра Локтева. Решение приняли на первой после летних каникул сессии в четверг, 31 августа.

Предложили ему руководителем члены самого комитета, куда Локтев также входил с момента избрания. Ранее он был там замом. А выбирали уже всем парламентом - 55 голосов.

Как ранее сообщал amic.ru, на этой же сессии Антона Васильева большинством голосов избрали уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. Потому он и сдал мандат. Кстати, скоро "Единая Россия" назовет имя того, кто получит место Васильева в АКЗС.