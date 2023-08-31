Единиросс Локтев сменил единоросса Васильева на посту главы комитета АКЗС
Это произошло, потому что Васильев покинул парламент ради должности уполномоченного
31 августа 2023, 17:00, Александра Черданцева
В парламенте Алтайского края снова минус один депутат – мандат сдал председатель комитета АКЗС по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям Антон Васильев. Вместо него на этот пост депутаты избрали Александра Локтева. Решение приняли на первой после летних каникул сессии в четверг, 31 августа.
Предложили ему руководителем члены самого комитета, куда Локтев также входил с момента избрания. Ранее он был там замом. А выбирали уже всем парламентом - 55 голосов.
Как ранее сообщал amic.ru, на этой же сессии Антона Васильева большинством голосов избрали уполномоченным по правам человека в Алтайском крае. Потому он и сдал мандат. Кстати, скоро "Единая Россия" назовет имя того, кто получит место Васильева в АКЗС.
17:12:29 31-08-2023
Прям как в США. Там тоже сначала папашка президент, потом его сынок полудебил Буш младший.