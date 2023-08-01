Единорожки, гвоздики и бабочки: чем отличаются детские серьги от обычных

Рассказываем, как правильно подобрать украшение ребенку

01 августа 2023, 18:10, ИА Амител LjN8KRor2

Серьги / Фото: freepik.com

Родители любят радовать девочек красивыми сережками. Но не все они оптимальны для маленьких ушек. Для детей не подходят взрослые серьги, даже если они кажутся легкими и аккуратными. Рассмотрим, в чем же отличия детских моделей от обычных.

Материал

Украшения должны быть выполнены из гипоаллергенных материалов. Отличный вариант – детские сережки из золота. Такие изделия практически не вызывают аллергических реакций, особенно если это золото высокой пробы.

Еще подходит серебро 925 пробы. Оно тоже редко вызывает нежелательные реакции на коже.

Бижутерия хоть и доступна по цене, но не подходит для малышей.

Вес и размер

Детские аксессуары должны быть маленькими и нетяжелыми, чтобы не растягивать нежные мочки. Рекомендованный вес – до 2 г.

Стоит обратить внимание и на толщину штифта. Украшения с толстыми штифтами могут нанести травмы едва зажившим проколам, а модели с излишне длинными штифтами – мешать сну ребенка.

Застежки

Должны быть удобными и надежными. Есть несколько типов застежек, подходящих для детских сережек:

Гвоздики (пусеты) – идеальное решение для малышей. Их можно регулировать индивидуально под мочку, они не болтаются при носке. Кольца-конго – украшения с дужками, которые вставляют в мочку и фиксируют на противоположной стороне. Лучше выбирать модели с минимумом выпирающих элементов. Французский замок – хороши тем, что сводят к минимуму воспалительные процессы. Английский замок – самый надежный и удобный вариант для деток постарше.

Дизайн

Сережки для детей, как правило, яркие и красочные. Девчонки с удовольствием носят серьги "бабочки" – легкие и воздушные: с эмалью или инкрустированными камушками.

Еще популярны варианты с мишками, единорожками и цветочными мотивами. А также классические модели в форме сердечек и звездочек.

Выбор правильных детских сережек влияет не только на комфорт ребенка, но и на его безопасность. Учитывайте возрастные особенности и предпочтения при выборе украшений. Качественные и безопасные серьги станут прекрасным дополнением к образу маленькой модницы и принесут радость на многие годы.

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