Единственный Maserati в Барнауле продают за пять миллионов рублей

В премиальную машину поставили двигатель от Ferrari

21 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Maserati Ghibli / Фото: Drom

Единственный Maserati Ghibli 2018 в Барнауле выставили на продажу. Объявление опубликовали на сервисе Drom.

Рестайлинговый авто с двигателем от Ferrari продают за пять миллионов рублей.

"Автомобиль впечатляет своей красотой, за такую стоимость не найти более роскошного автомобиля! Машина оснащена штатной системой выхлопа с громким и приятным звуком", – написал нынешний владелец.

У машины белый кожаный салон, люк, климат-контроль и множество других функций.