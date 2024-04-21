Единственный Maserati в Барнауле продают за пять миллионов рублей
В премиальную машину поставили двигатель от Ferrari
21 апреля 2024, 19:30, ИА Амител
Maserati Ghibli / Фото: Drom
Единственный Maserati Ghibli 2018 в Барнауле выставили на продажу. Объявление опубликовали на сервисе Drom.
Рестайлинговый авто с двигателем от Ferrari продают за пять миллионов рублей.
"Автомобиль впечатляет своей красотой, за такую стоимость не найти более роскошного автомобиля! Машина оснащена штатной системой выхлопа с громким и приятным звуком", – написал нынешний владелец.
У машины белый кожаный салон, люк, климат-контроль и множество других функций.
20:11:25 21-04-2024
Нееее... Мы уж как нить на транвайчике...
06:52:10 22-04-2024
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07:27:11 22-04-2024
Багажник большой? Сколько мешков картохи входит?
08:46:58 22-04-2024
Я впечатлен, дайте две!
09:29:07 22-04-2024
новый владелец таксовать планирует ? я бы прокатился
10:09:54 22-04-2024
Я, пожалуй, куплю...машину...губозакаточную.
16:08:26 22-04-2024
"штатная система выхлопа с громким и приятным звуком". Это фраза должна приводить в оргазм отдельный континент.
22:03:59 22-04-2024
Очень красивая тачка!