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Единственный Maserati в Барнауле продают за пять миллионов рублей

В премиальную машину поставили двигатель от Ferrari

21 апреля 2024, 19:30, ИА Амител

Maserati Ghibli / Фото: Drom
Maserati Ghibli / Фото: Drom

Единственный Maserati Ghibli 2018 в Барнауле выставили на продажу. Объявление опубликовали на сервисе Drom.

Рестайлинговый авто с двигателем от Ferrari продают за пять миллионов рублей. 

"Автомобиль впечатляет своей красотой, за такую стоимость не найти более роскошного автомобиля! Машина оснащена штатной системой выхлопа с громким и приятным звуком", – написал нынешний владелец.

У машины белый кожаный салон, люк, климат-контроль и множество других функций.

Авто

Комментарии 8

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Грыша

20:11:25 21-04-2024

Нееее... Мы уж как нить на транвайчике...

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Инспектор РЭО

06:52:10 22-04-2024

Есть вопросы по документам

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Гость

07:27:11 22-04-2024

Багажник большой? Сколько мешков картохи входит?

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Гость

08:46:58 22-04-2024

Я впечатлен, дайте две!

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гость

09:29:07 22-04-2024

новый владелец таксовать планирует ? я бы прокатился

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Ramirez

10:09:54 22-04-2024

Я, пожалуй, куплю...машину...губозакаточную.

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Гость

16:08:26 22-04-2024

"штатная система выхлопа с громким и приятным звуком". Это фраза должна приводить в оргазм отдельный континент.

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Алекс

22:03:59 22-04-2024

Очень красивая тачка!

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