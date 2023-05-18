Единые меры поддержки для многодетных семей разработали в России

В Минтруде согласились конкретизировать понятие "многодетная семья"

18 мая 2023, 08:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На рассмотрение в правительство направили законопроект, согласно которому для всех регионов будет установлен единый статус многодетной семьи, а также правила получения ими мер господдержки. Об этом сообщают "Известия".

Ранее правительство и Минтруд не поддерживали законопроект, но теперь замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семёнова заявила о том, что ведомство поддержит инициативу.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова добавила, что единый статус упросит процесс получения мер поддержки для многодетных семей независимо от региона.