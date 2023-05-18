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Единые меры поддержки для многодетных семей разработали в России

В Минтруде согласились конкретизировать понятие "многодетная семья"

18 мая 2023, 08:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

На рассмотрение в правительство направили законопроект, согласно которому для всех регионов будет установлен единый статус многодетной семьи, а также правила получения ими мер господдержки. Об этом сообщают "Известия".

Ранее правительство и Минтруд не поддерживали законопроект, но теперь замдиректора департамента демографической и семейной политики Минтруда Елена Семёнова заявила о том, что ведомство поддержит инициативу.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова добавила, что единый статус упросит процесс получения мер поддержки для многодетных семей независимо от региона.

Комментарии 4

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гость

18:11:16 18-05-2023

И????

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Гость

19:37:25 18-05-2023

Громко названные меры поддержки многодетных семей это показуха ничего не дающая практически гражданам. Если бы они были эффективные то у нас при крайней нищете и безработице были бы все семьи многодетные.

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Гость

07:17:50 19-05-2023

Презервативы раздайте! Вот это будет поддержка.

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Нюра

08:13:43 20-05-2023

Поддержка нужна всем, кроме силовиков. Пенсионерам, учителям, воспитателям, медикам, мелкому, среднему бизнессу. Всех задушила безразличие властей, высокая коммуналка, инфляция, санкции

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