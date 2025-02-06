Единый реестр домашних животных хотят создать в России
Инициаторы уверены, что такая мера поспособствует более ответственному обращению с животными
06 февраля 2025, 13:15, ИА Амител
Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают обязать россиян регистрировать всех домашних животных в едином реестре. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
На заседании городского Заксобрания 5 февраля проект федеральной инициативы одобрили в первом чтении. Он предполагает обязательную маркировку домашних животных и их регистрацию в едином реестре. Согласно идее, всероссийская информационная система будет содержать информацию о питомцах и их владельцах.
Авторы инициативы предлагают скорректировать нормы закона "Об ответственном обращении с животными" и "О ветеринарии". Согласно документу, за ведение реестра и определение порядка и сроков регистрации будет ответственным правительство РФ.
Депутаты также уточнили, что система обязательной регистрации в первую очередь будет направлена на собак. Кошек они не упоминали, хотя по смыслу законопроекта они тоже должны подлежать регистрации и чипированию.
"Мы не предлагаем регистрировать хомячков и черепашек. Правительство на федеральном уровне определит, кого регистрировать", – заявил депутат Заксобрания Алексей Макаров.
При этом процедуру хотят сделать бесплатной.
В случае принятия Госдумой закон вступит в силу 1 января 2026 года.
13:20:37 06-02-2025
Номера на велосипеды и самогонные аппараты, реестр животных - круто!
Мигрантов перепишите - это проще.
14:08:05 06-02-2025
Олег (13:20:37 06-02-2025) Номера на велосипеды и самогонные аппараты, реестр животных ... уже есть. откытые данные по нарушителям имм.режима, упрощена процедура выдворения - отдано полиции (прикольно - если есть решение суда по любому делу (хоть а, хоть у)- на вылет).
детёнок не сдал экзамен по русскому - родитель не записал на свой счет на курсы за месяц - административка, далее на вылет.
думается, незаконную миграцию прижмут быстро.
кстати, по слухам Бастрыкин хорошо с законодателями поработал.
13:23:57 06-02-2025
Да ладно, регистрируйте и хомячков и черепашек. А почему собственно нет? Сожрет это государство бюрократия-наплодили бездельников в Москве, которым надо показать видимость работы, вот и упражняются.
13:38:15 06-02-2025
Гость (13:23:57 06-02-2025) Да ладно, регистрируйте и хомячков и черепашек. А почему соб... Зоошизы лоббируют.
13:35:31 06-02-2025
Предлагаю чипировать депутатов и сделать список коррупционеров в открытом доступе. Что бы страна знала своих диванных героев.
13:44:26 06-02-2025
Таксистов в реестр уже всех поставили, теперь собачек надо. Правильно!
13:44:29 06-02-2025
Все ради налогов.
14:40:21 06-02-2025
Гость (13:44:29 06-02-2025) Все ради налогов.... конечно, если будут налоги, может поменьше будут заводить- говешек меньше будет на улицах
14:03:08 06-02-2025
На всё тотальный контроль?
14:23:01 06-02-2025
Цветочки увидели,готовимся ягодкам
14:34:15 06-02-2025
А как государство будет контролировать рождаемость новых щенков? Которые могут оказаться на улице и не чипированы?
15:48:34 06-02-2025
Тараканов переписывать будут?
17:41:35 06-02-2025
Гость (15:48:34 06-02-2025) Тараканов переписывать будут?... мышов, крысов и рыбов
17:58:28 06-02-2025
Гость (17:41:35 06-02-2025) мышов, крысов и рыбов... Рыбов только показывать!
15:50:02 06-02-2025
Инициаторы пусть идут в сторону леса!!! Вот у меня инициатива создать единый реестр неадекватных депутатов...Чтобы их больше никогда не избрали. Вот это реальная польза.
19:07:17 06-02-2025
он и так есть, у каждой ветклиники база хозяев и питомцев, проверяют наличие раз в 6 мес., предупреждают о необходимости пройти профилактику, прививки и прочее. Как с детской поликлиникой та же схема, извините
11:06:19 07-02-2025
Гость (19:07:17 06-02-2025) он и так есть, у каждой ветклиники база хозяев и питомцев, п... а не все своих питомцев к ветеринару водят. У моей мамы в деревне и ветеринара то нет. Живет Бим возле дома в будке и не в курсе, что он не посчитан
20:07:12 06-02-2025
"Гран мерси" от плебса инициаторам за то, что хотя бы не сподобились предложить регистрацию хомячков и черепашек! Впрочем, лиха беда - начало...