Единый реестр домашних животных хотят создать в России

Инициаторы уверены, что такая мера поспособствует более ответственному обращению с животными

06 февраля 2025, 13:15, ИА Амител

Собака в парке / иллюстративное фото из архива amic.ru

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предлагают обязать россиян регистрировать всех домашних животных в едином реестре. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

На заседании городского Заксобрания 5 февраля проект федеральной инициативы одобрили в первом чтении. Он предполагает обязательную маркировку домашних животных и их регистрацию в едином реестре. Согласно идее, всероссийская информационная система будет содержать информацию о питомцах и их владельцах.

Авторы инициативы предлагают скорректировать нормы закона "Об ответственном обращении с животными" и "О ветеринарии". Согласно документу, за ведение реестра и определение порядка и сроков регистрации будет ответственным правительство РФ.

Депутаты также уточнили, что система обязательной регистрации в первую очередь будет направлена на собак. Кошек они не упоминали, хотя по смыслу законопроекта они тоже должны подлежать регистрации и чипированию.

"Мы не предлагаем регистрировать хомячков и черепашек. Правительство на федеральном уровне определит, кого регистрировать", – заявил депутат Заксобрания Алексей Макаров.

При этом процедуру хотят сделать бесплатной.

В случае принятия Госдумой закон вступит в силу 1 января 2026 года.