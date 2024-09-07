Единый реестр воинского учета намерены передать Минобороны РФ

В Минцифре объяснили, что изменения носят технический характер и нужны, поскольку ведомство занимается разработкой по заданию оборонного министерства

07 сентября 2024, 07:20, ИА Амител

Солдаты на построении / Фото: amic.ru

Ведение реестра воинского учета предлагается передать Минобороны от Минцифры. Как сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минцифры, изменения носят технический характер и нужны, поскольку ведомство занимается разработкой по заданию Минобороны.

Отмечается, что проект документа о передаче реестра от Минцифры к Минобороны уже опубликован на портале нормативных правовых актов. Он предусматривает "перераспределение" обязанностей при создании информационной системы.

В Минцифры пояснили, что для граждан и военкоматов, которые будут использовать реестр, ничего не изменится.

"Также документом предлагается закрепить обязанности по аттестации реестра за Минцифры. Такая процедура необходима для его проверки на соответствие требованиям по информационной безопасности. Мы готовим документацию, а уполномоченные органы проверяют реестр [в части информационной безопасности]", – сообщили в Минцифры.