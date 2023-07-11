Едва живую корову вытащили из ямы на Алтае

Сколько дней животное находилось в западне, неизвестно

11 июля 2023, 09:35, ИА Амител

Фото: УГОЧС и ПБ Республики Алтай

7 июля в селе Шебалино Республики Алтай пожарные спасли корову, упавшую в глубокую яму.

Как сообщили в управлении ГОЧС и ПБ региона, очевидцы обратились за помощью к пожарным. Те, приехав на вызов, спустились в яму, обвязали животное стропой и подняли с помощью эвакуатора.

Корова была почти без сознания и тяжело дышала. Сколько времени она была в плену, неизвестно.