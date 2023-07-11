Едва живую корову вытащили из ямы на Алтае
Сколько дней животное находилось в западне, неизвестно
11 июля 2023, 09:35, ИА Амител
Фото: УГОЧС и ПБ Республики Алтай
7 июля в селе Шебалино Республики Алтай пожарные спасли корову, упавшую в глубокую яму.
Как сообщили в управлении ГОЧС и ПБ региона, очевидцы обратились за помощью к пожарным. Те, приехав на вызов, спустились в яму, обвязали животное стропой и подняли с помощью эвакуатора.
Корова была почти без сознания и тяжело дышала. Сколько времени она была в плену, неизвестно.
"Надеемся, что сейчас с коровой все хорошо, и обращаемся к владельцам сельскохозяйственных животных с просьбой обеспечить надлежащий контроль за их выпасом!" – подчеркнули в ведомстве.
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