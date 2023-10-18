Эдварда Била проверяют из-за видео, на которых он избивает бездомных
Блогер переодевался в стариков, а затем нападал на тех, кто был с ним груб
18 октября 2023, 08:00, ИА Амител
Кадр из видео
Генпрокуратура проверяет видеоролики пранкера Эдварда Била. Об этом сообщает Mash.
Авторами обращения стали люди из религиозного общества "Братство Морозов-Златоуст". Они нашли несколько видео, на которых Бил переодевается в стариков, а затем избивает бездомных, которые были с ним грубы.
Всего заявители насчитали около 650 правонарушений.
Члены сообщества считают, что Бил "оказывает воздействие на молодежь, чтобы размыть русские духовно-нравственные ценности". Требуют удалить ролики и каналы, на которых они были опубликованы.
08:08:12 18-10-2023
Итого жлоба давно нужно изолировать от общества!
08:21:28 18-10-2023
*Этого жлоба... Чёртова автозамена...
08:53:14 18-10-2023
Все в порядке, избивал он тоже переодетых. Не все, нааерное, но большинство.
13:49:18 18-10-2023
Удивительно, что на YouTube не удалили его видео - он ведь издевается над слабозащищёнными слоями населения, которые ничего плохого не сделали. Потом, когда поднимается скандал в интернете, он жертвует немного денег на благотворительнось (примерно 3-5 тыс. руб., чистая формальность при его доходе от рекламы) - и скандал утихает. Хорошо, что есть неравнодушные люди, которые добились проверки его действий.