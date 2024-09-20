Эффективное лечение – залог знаний. Где врачу пройти повышение квалификации?

Дистанционно и без отрыва от работы это можно сделать в ЦДПМО "Медкафедра"

20 сентября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KZewu

Врач проверяет записи / Фото: freepik.com

Медицинские работники, обладающие большим объемом знаний и навыков, способны предоставлять пациентам более эффективное и современное лечение. Именно поэтому регулярное повышение профессиональной квалификации для врачей (и не только) закреплено на законодательном уровне. Процедура обязательна в течение всей трудовой деятельности медицинского работника.

Почему важно повышать квалификацию?

Медицина не стоит на месте, ее развитие происходит непрерывно. Поэтому повышение квалификации медиков – это не просто "обновление" и дополнение имеющихся знаний и навыков, это способ "идти" в ногу со временем и оставаться востребованным специалистом.

Дополнительное образование помогает:

сохранять активную позицию в медицинской среде;

создавать и развивать собственные методики работы;

участвовать в передовых исследованиях;

знать новые стандарты и требования законодательства;

быть в курсе новейших технологий и методик, успешно применять их в своей профессиональной деятельности;

решать проблемы пациентов быстро, эффективно и с наименьшими затратами;

стать более широкопрофильным специалистом;

оставаться конкурентоспособным и востребованным в течение всего периода работы.

Сегодня пройти повышение квалификации врачи могут дистанционно.

Курсы повышения квалификации в Москве

ЦДПМО "Медкафедра" предлагает врачам пройти периодическую аккредитацию по основному или дополнительному профилю деятельности. Все программы модульные и адаптированные под требования современных реалий медицинской сферы.

Преимущества курсов от ЦДПМО "Медкафедра":

государственные сертификаты о прохождении программ с внесением данных о прохождении аккредитации в госреестр;

возможность совмещать обучение с работой, декретом, отпуском и т.д.;

обучение только по актуальным программам, соответствующим последним медицинским стандартам;

гибкий график, который подходит даже для самых занятых специалистов;

всесторонняя поддержка (от момента выбора курсов, подготовки документов и до выдачи сертификата об обучении).

Курсы подбирают с учетом специализации медика, его задач, а также целей профессионального обучения.

ООО "Учебный центр "ПрофПроект"

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