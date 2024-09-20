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Эффективное лечение – залог знаний. Где врачу пройти повышение квалификации?

Дистанционно и без отрыва от работы это можно сделать в ЦДПМО "Медкафедра"

20 сентября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KZewu

Врач проверяет записи / Фото: freepik.com
Врач проверяет записи / Фото: freepik.com

Медицинские работники, обладающие большим объемом знаний и навыков, способны предоставлять пациентам более эффективное и современное лечение. Именно поэтому регулярное повышение профессиональной квалификации для врачей (и не только) закреплено на законодательном уровне. Процедура обязательна в течение всей трудовой деятельности медицинского работника.

Почему важно повышать квалификацию?

Медицина не стоит на месте, ее развитие происходит непрерывно. Поэтому повышение квалификации медиков – это не просто "обновление" и дополнение имеющихся знаний и навыков, это способ "идти" в ногу со временем и оставаться востребованным специалистом.

Дополнительное образование помогает:

  • сохранять активную позицию в медицинской среде;
  • создавать и развивать собственные методики работы;
  • участвовать в передовых исследованиях;
  • знать новые стандарты и требования законодательства;
  • быть в курсе новейших технологий и методик, успешно применять их в своей профессиональной деятельности;
  • решать проблемы пациентов быстро, эффективно и с наименьшими затратами;
  • стать более широкопрофильным специалистом;
  • оставаться конкурентоспособным и востребованным в течение всего периода работы.

Сегодня пройти повышение квалификации врачи могут дистанционно.

Курсы повышения квалификации в Москве

ЦДПМО "Медкафедра" предлагает врачам пройти периодическую аккредитацию по основному или дополнительному профилю деятельности. Все программы модульные и адаптированные под требования современных реалий медицинской сферы.

Преимущества курсов от ЦДПМО "Медкафедра":

  • государственные сертификаты о прохождении программ с внесением данных о прохождении аккредитации в госреестр;
  • возможность совмещать обучение с работой, декретом, отпуском и т.д.;
  • обучение только по актуальным программам, соответствующим последним медицинским стандартам;
  • гибкий график, который подходит даже для самых занятых специалистов;
  • всесторонняя поддержка (от момента выбора курсов, подготовки документов и до выдачи сертификата об обучении).

Курсы подбирают с учетом специализации медика, его задач, а также целей профессионального обучения. 

ООО "Учебный центр "ПрофПроект"

Комментарии 2

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Musik

20:52:36 20-09-2024

На фото у дохторшы странные желтые круги вокруг глаз.
Нездорово...
Ей самой бы провериться.

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Гость

21:28:05 20-09-2024

через госзакупки!
остальное всё противозаконно!

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