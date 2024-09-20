Эффективное лечение – залог знаний. Где врачу пройти повышение квалификации?
Дистанционно и без отрыва от работы это можно сделать в ЦДПМО "Медкафедра"
20 сентября 2024, 18:00, ИА Амител erid: LjN8KZewu
Медицинские работники, обладающие большим объемом знаний и навыков, способны предоставлять пациентам более эффективное и современное лечение. Именно поэтому регулярное повышение профессиональной квалификации для врачей (и не только) закреплено на законодательном уровне. Процедура обязательна в течение всей трудовой деятельности медицинского работника.
Почему важно повышать квалификацию?
Медицина не стоит на месте, ее развитие происходит непрерывно. Поэтому повышение квалификации медиков – это не просто "обновление" и дополнение имеющихся знаний и навыков, это способ "идти" в ногу со временем и оставаться востребованным специалистом.
Дополнительное образование помогает:
- сохранять активную позицию в медицинской среде;
- создавать и развивать собственные методики работы;
- участвовать в передовых исследованиях;
- знать новые стандарты и требования законодательства;
- быть в курсе новейших технологий и методик, успешно применять их в своей профессиональной деятельности;
- решать проблемы пациентов быстро, эффективно и с наименьшими затратами;
- стать более широкопрофильным специалистом;
- оставаться конкурентоспособным и востребованным в течение всего периода работы.
Сегодня пройти повышение квалификации врачи могут дистанционно.
Курсы повышения квалификации в Москве
ЦДПМО "Медкафедра" предлагает врачам пройти периодическую аккредитацию по основному или дополнительному профилю деятельности. Все программы модульные и адаптированные под требования современных реалий медицинской сферы.
Преимущества курсов от ЦДПМО "Медкафедра":
- государственные сертификаты о прохождении программ с внесением данных о прохождении аккредитации в госреестр;
- возможность совмещать обучение с работой, декретом, отпуском и т.д.;
- обучение только по актуальным программам, соответствующим последним медицинским стандартам;
- гибкий график, который подходит даже для самых занятых специалистов;
- всесторонняя поддержка (от момента выбора курсов, подготовки документов и до выдачи сертификата об обучении).
Курсы подбирают с учетом специализации медика, его задач, а также целей профессионального обучения.
ООО "Учебный центр "ПрофПроект"Реклама
20:52:36 20-09-2024
На фото у дохторшы странные желтые круги вокруг глаз.
Нездорово...
Ей самой бы провериться.
21:28:05 20-09-2024
через госзакупки!
остальное всё противозаконно!